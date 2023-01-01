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Балашов. Часть 1

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01. Общий вид на город.jpg
01. Общий вид на город

02. Общий вид на город и река Хопёр.jpg
02. Общий вид на город и река Хопёр

03. Вид с Хопра на город.jpg
03. Вид с Хопра на город

04. Вид с южной стороны.jpg
04. Вид с южной стороны

05. Вид города с колокольни Ильинской церкви.jpg
05. Вид города с колокольни Ильинской церкви

06. Станция Балашов.jpg
06. Станция Балашов

07. Вокзал.jpg
07. Вокзал

08. Железнодорожный вокзал ст. Балашов.jpg

09. Вокзал.jpg

10. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской.jpg
10. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской.jpg” title=”10. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской

11. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской.jpg

12. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской.jpg

13. Троицкая улица.jpg
13. Троицкая улица

14. Троицкая улица.jpg

15. Троицкая улица.jpg

16. Троицкая улица.jpg

17. Троицкая улица.jpg

18. Троицкая улица.jpg

19. Троицкая улица. Здание управы.jpg
19. Троицкая улица. Здание управы

20. Угол Дворянской.jpg
20. Угол Дворянской
Источник: https://humus.livejournal.com/8757933.html
Метки: Балашов, история, Россия, саратовская губерния, фото
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 24852 23106
    жора шапов четыре часа назад

      1985 год. Шесть часов утра. Середина ноября. Скрипит снег под ногами. Нас, колонну призывников из 80 чел. (из одного плацкартного вагона), от вокзала г. Балашов Саратовской обл. через частный сектор ведут в Учебный центр ВВС Приволжского военного округа. В памяти запечатлелся именно ж/д вокзал старой архитектуры, похожий как на этом фото.

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      • 16610 15470
        KTжора шапов четыре часа назад

          А сколько человек было конвойных?))))))

          • 24852 23106
            жора шаповKT четыре часа назад

              Капитан ВВС и солдат-срочник из учебки.

              • 16610 15470
                KTжора шапов четыре часа назад

                  ))))))

                  • 24852 23106
                    жора шаповKT четыре часа назад

                      А чё ты лыбисся ?

                    • 16610 15470
                      KTжора шапов три часа назад

                        Ты так написал,а я представил себе картину маслом.))
                        П.С.Нас привезли по Ленинград,на Красную горку,целый состав,вагонов 20,там мы прошли медкомиссию,получили форму и нас начали развозить по частям.Подняли меня и ещё человек 20,6 ноября 86 года, около 23.30,загрузили в тентованный Камаз и повезли,по пути высаживая по несколько человек,и вот нас осталось двое,около 4х утра остановились,команда на выход.Спрыгнули с борта,стоим на плацу (метров 200 на 50)полумрак,с трёх сторон черно-красное,4х этажное здание П-образной формы,на окнах решетки,а с 4й стороны здоровенный православный собор,думаю:”где мои вещи?Куда я попал?”.))))Оказалось учебка-506 УКОПП,Васильевский остров,возле Морского порта.В этот же день,7 ноября,мы вдвоём получили первый наряд за курение в неположенном месте.Чистя вечером гальюн,в окно наблюдали салют.)))))

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                      • 24852 23106
                        жора шаповKT час назад

                          За месяц я в учебке потерял 6 кг. Месяц нас не водили в баню. Только холодная вода в умывалке. А потом, после вечерней поверки, зачитали список, мы вышли из строя (10 чел), нас отмыли в бане – сколько мы хотели (часа 3), сменили бельё, в 2 ч. ночи посадили в АН-26 ДТ и в часть. Так я расстался со своим взводом в учебке, в котором было 26 чеченов и нас 2-е бледнолицых.))

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