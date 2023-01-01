Балашов. Часть 1
01. Общий вид на город
02. Общий вид на город и река Хопёр
03. Вид с Хопра на город
04. Вид с южной стороны
05. Вид города с колокольни Ильинской церкви
06. Станция Балашов
07. Вокзал
10. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской.jpg” title=”10. Здание Духовного училища на углу улиц Троицкой и Саратовской
13. Троицкая улица
19. Троицкая улица. Здание управы
20. Угол Дворянской
1985 год. Шесть часов утра. Середина ноября. Скрипит снег под ногами. Нас, колонну призывников из 80 чел. (из одного плацкартного вагона), от вокзала г. Балашов Саратовской обл. через частный сектор ведут в Учебный центр ВВС Приволжского военного округа. В памяти запечатлелся именно ж/д вокзал старой архитектуры, похожий как на этом фото.
А сколько человек было конвойных?))))))
Капитан ВВС и солдат-срочник из учебки.
))))))
А чё ты лыбисся ?
Ты так написал,а я представил себе картину маслом.))
П.С.Нас привезли по Ленинград,на Красную горку,целый состав,вагонов 20,там мы прошли медкомиссию,получили форму и нас начали развозить по частям.Подняли меня и ещё человек 20,6 ноября 86 года, около 23.30,загрузили в тентованный Камаз и повезли,по пути высаживая по несколько человек,и вот нас осталось двое,около 4х утра остановились,команда на выход.Спрыгнули с борта,стоим на плацу (метров 200 на 50)полумрак,с трёх сторон черно-красное,4х этажное здание П-образной формы,на окнах решетки,а с 4й стороны здоровенный православный собор,думаю:”где мои вещи?Куда я попал?”.))))Оказалось учебка-506 УКОПП,Васильевский остров,возле Морского порта.В этот же день,7 ноября,мы вдвоём получили первый наряд за курение в неположенном месте.Чистя вечером гальюн,в окно наблюдали салют.)))))
За месяц я в учебке потерял 6 кг. Месяц нас не водили в баню. Только холодная вода в умывалке. А потом, после вечерней поверки, зачитали список, мы вышли из строя (10 чел), нас отмыли в бане – сколько мы хотели (часа 3), сменили бельё, в 2 ч. ночи посадили в АН-26 ДТ и в часть. Так я расстался со своим взводом в учебке, в котором было 26 чеченов и нас 2-е бледнолицых.))