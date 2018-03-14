Д.М. Балашов ” Русское человеколюбие”

А.И. Суббето о " Русском человеколюбии по Д.М. Балашову.

(Посвящается 90-летию русского классика ХХ века)

1. Определение русского человековедения

Понятие «русское человековедение» было введено мною в 90-х годах, тогда же мною было разработан концептуальный подход к раскрытию рус-ского человековедения [1, с. 811 – 813; 2, с. 437 — 439]. Можно, я думаю, говорить о «человековедческом измерении» любой национальной культуры, потому что культура есть одновременно и социокультурная память народа, и историко-культурная форма самопознания человека.

В этом контексте русская культура есть одновременно и русское человековедение, в котором отражен ценностный геном русского народа, как «ценностный геном Правды», базовыми ценностями которого выступают:

• соборность (общинность., коллективизм),

• любовь,

• справедливость,

• примат духовного начала над материальным,

• примат кооперации над конкуренцией,

• «всечеловечность» (по Ф.М.Достоевскому),

• «всемирная отзывчивость» (по В.С.Соловьеву),

• правда как единство истины, добра, красоты и справедливости,

• «воля»,

• добротоделание и т.д.

Ф.М.Достоевский как-то заметил: «…русскому ни за что нельзя обратиться в европейца серьезного, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто самостоятельное и особенное, совсем на Европу не похожее и само по себе серьезное» [1, с. 242].

Русское человековедение раскрывается множеством своих граней в творчестве классиков русской литературы, которые были одновременно и русскими философами, отвечавшими в своих произведениях, в литературной форме, на ключевые вопросы человеческого бытия вообще, человеческого бытия в русском пространстве жизни в частности, и поэтому создававшими свою версию русского человековедения. Именно в этом контексте можно говорить о «русском человековедении» по Ф.М.Достоевскому, о «русском человековедении» по Л.Н.Толстому и т.д., и о «русском человековедении» по Д.М.Балашову.

2. Русское человековедение и Эпоха Русского Возрождения. Д.М.Балашов – Титан Эпохи Русского Возрождения,

её вернадскианского – космо-ноосферного – цикла.

К этому следует добавить, что русское-человековедение последних 3-х столетий несет на себе печать Эпохи Русского Возрождения [3; 4, с. 55 — 64].

В «Слове о русском народе и русском человеке» я писал:

«…в истории человечества есть ещё одна «Эпоха Возрождения» (ко-торую не заметили ни историки, ни культурологи), противостоящая по своей ценностной базе Эпохе Западноевропейского Возрождения, – Эпоха Русского Возрождения (её можно было бы назвать и «Эпохой Великого Русского Возрождения»).

Зародилась она ещё в начале XVIII века, с деятельности Петра Великого и продолжается до сих пор.

В отличие от Эпохи Западноевропейского Возрождения она изначально устремляется к раскрытию космической телесности человека, к его Ответственности за всё сущее на Земле, к всемирности и всечеловечности, и о которых, как о свойствах духовного мира русского человека, говорили Ф.М.Достоевский и В.С.Соловьев.

Этот образ космического масштаба телесности и духовности человека хорошо отразил политический деятель екатерининской эпохи и русский поэт Г.Р.Державин в стихотворении «Бог»:

«Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайня степень вещества;

Я средоточие живущих,

Черта начальна божества;

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь – я раб, я червь – я бог!» [4, с. 57].

Русское человековедение, неся на себе печать Эпохи Русского Возрождения, проникнуто пафосом ноосферно-космического предназначения человека, Русским Космизмом [5], истоки которого уходят в «седую древность» русской истории, в том числе и в те века, и в те эпохи, которые нашли такое яркое выражение в исторических романах Дмитрия Михайловича Балашова, русского и советского писателя, в моей оценке – Титана Эпохи Русского Возрождения, исторического педагога русского народа [3, с. 433 — 450].

В монографии «Эпоха Русского Возрождения», в главе посвященной Д.М.Балашову, как «»историческому педагогу русского народа», я указывал, что

«прошлое для Дмитрия Михайловича – это не только цепь нравственных уроков русской истории, обращенной к читателю, но и база для прозревания будущего своей Родины. Он проницательно показывает, что рано или поздно любое «тайное» становится «явным» и терпит поражение от «сил бытия». «Всякая тайная деятельность – до-часу, – обращается к нам писатель. – До того, как пошевелятся иные, множественные силы бытия. А тогда и является миру тщета тайных заговоров и скрытых зловещих сил. Обычно – зловещих! Ибо и правдолюбцы дерзают порою идти тем же путем тайного овладевания властью, но так же точно не добываются успеха и они. Пленённый Левиафан ударяет хвостом, уходя в глубину, и сети рвутся, и упадают цепи разумного и воцаряется хаос до нового духовного подъема бытия… Блажен, кто умеет встретить и переждать грядущую на него волну и угадать близкий просвет в тучах и луч истины, долженствующий осветить мятущуюся громаду стихии!» (ссылка на [6, с. 71]) [3, с. 447].

Эпоха Русского Возрождения в своём развитии состоит из 3-х циклов:

• Петровско-Ломоносовского (романтического), охватывающего практически XVIII век;

• Пушкинского (универсалистского), охватывающего XIX век и начало ХХ века;

• Вернадскианского (космо-ноосферного), охватывающего ХХ век и возможно – XXI век.

Д.М.Балашов – Титан вернадскианского, или космо-ноосферного, цикла Эпохи Русского Возрождения; на становлении его личности лежит «отсвет» Великой Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года и Космический Прорыв человечества из СССР – России, начавшийся с запуска в СССР первого спутника вокруг Земли в октябре 1957 года, а затем – с полёта на космическом аппарате вокруг Земли Юрия Алексеевича Гагарина.

3. Русское человековедение по Д.М.Балашову –

концептуальная система, отражающая историческое

самоутверждение русского человека на Земле

Несомненно, русское человековедение Д.М.Балашову космично по своей сущности. Положительные герои его романов – русские люди, находясь в своём бытии в постоянном противоречии между «смертным человеческим «Я» и «бессмертием рода», утверждают своё главное кредо – победу над смертью через творчество и созидание и «соборное начало, соборную духовную целостность».

Русское человековедение по Д.М.Балашову отвечает на важнейшие вопросы духовного поиска русской культуры и русской философии на протяжении всей истории русского народа: «Что есть человек на Земле?», «Что есть русский человек и в чём его призвание, какое «Слово» он вносит в мир бытия человечества?», «Что есть Россия-Русь, родина наша, каково её будущее через призму её исторической миссии?».

Все исторические романы «Бремя Власти», «Ветер времени», «Симеон Гордый», «Святая Русь», «Воля и власть», «Отречение», «Похвала Сергию» и другие [6 – 22, 26 и др.] отвечает на эти и другие вопросы, связанные со смыслом бытия русского человека и русского народа, как созидателей своей Истории и Российской – Русской Цивилизации.

Если вспомнить известные слова Василия Макаровича Шукшина «Уверуй, что всё было не зря», то все балашовское русское человековедение направлено на обеспечение исторического достоинства русского человека, т.е. на доказательство этого шукшинского кредо.

Каковы главные смысловые измерения русского человековедения, представленного в писательском творчестве Д.М.Балашова?

4. Первое измерение русского человековедение –

всечеловечность

Первое измерение – это всечеловечность русского человека, на что впервые обратил внимание Ф.М.Достоевский в своей знаменитой речи при открытии памятнику А.С.Пушкину в Москве в 1881 году.

Всечеловечность, любовь ко всем народам, которые живут на Земле, демонстрируют большинство героев романов Дмитрия Михайловича. И именно эти свойства русского человека и русского народа соответственно легли в основу его исторического подвига по созданию российского государства и единения народов России, как самостоятельной, евразийской, соборно-общинной цивилизации.

Сергий Радонежский вот эту ношу созидания российского государства, за которой стоит великая миссия русского духа, в беседе с рязанским князем Олегом назвал крестной ношей. Он произносит такие слова:

«В бескрайностях наших, перед лицом тьмы языков и племен в стужах лютой зимы, у края степей – надобна нам единая власть, единое соборное согласие, не то изгибнем!». И добавляет: сводить, находящихся в распре, «в любовь», вот что нам надо [9, с. 39].

Русская всечеловечность – это русская любовь ко всем народам мира, она лежит в основе той кооперации народов, образующих современную российскую цивилизацию, которая обеспечила:

• и прорыв именно здесь человечества к социализму в форме Великой Русской Социалистической Революции в 1917 году, 100 лет назад,

• и победу над гитлеровским фашизмом, спасшую все человечество от этого гитлеровского варварства, несшего многим народам, отнесенным к «неарийской расе», смерть,

• и первый Прорыв человека (в лице Ю.А.Гагарина) в Космос, от-крывший начало Эры Освоения Космоса.

«Мир создан величавой любовью, – размышляет Д.М.Балашов в романе «Святая Русь», – и существует именно потому, что в мире жива любовь, не устающая в борениях и не уступающая пустоте разрушительных сил» [9, с. 39] (выдел. мною, С.А.). И далее уже из диалога Сергия Радонежского и рязанского князя Олега:

– «Мыслишь, зло – уничтожение всего сущего?

– произносит, не оборачиваясь, Олег, угадавший невысказанную мысль Сергия.

– Мыслью, так!

– И потому надобно всеми силами не поддаваться злому? Но доброта – не слабость ли?

– Доброта – сила! – отвечает Сергий» [9, с. 39] (выдел. мною, С.А.).

5. Второе измерение русского человековедения – взгляд

на человека через призму высшего приоритета правды и

служения.

«Как справедливо отметил Лев Николаевич Гумилев, «в основе балашовского мироощущения лежит не логически-рациональная, а именно названная А.С.Пушкиным:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам –

чувственная стихия любви к отечеству. Своё краеугольное убеждение писатель прямо сформулировал в одном из романов устами суздальского князя Константина Васильевича: «Сила любви – вот то, что творит и создаёт Родину!».

Сила Любви и Сила Добра образуют в Русском Человековедении единство, и это единство переходит в Силу человеческого Разума, которая приобретает в XXI веке Ноосферное содержание.

Заключение

Русское Человековедение – одно из «измерений» Эпохи Русского Возрождения.

На рубеже ХХ и XXI веков человечество на рыночно-капиталистическом, культивирующем прибыль и своекорыстие, пути оказа-лось в Экологическом Тупике в вида первой фазы Глобальной Экологиче-ской Катастрофы, выход из которого связан с Общим Делом – переходом человечества в «Эпоху Ноосферы» (по Н.Н.Моисееву), т.е. переходом к новой – ноосферной – парадигме Истории, в которой будет доминировать Закон Кооперации и Ноосферный Разум человечества, основанный на ценностях Любви, Добра, Красоты, Правды и Справедливости, т.е. на той ценностной (аксиологической) системе, на которой покоится Русское Человековедение вообще – человековедение Ломоносова, Державина, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Чехова, Толстого, Горького, Шолохова, Твардовского, Шукшина, – в том числе человековедение Дмитрия Михайловича Балашова, так ярко представленное в цикле его исторических романов, посвященных Великому Новгороду и Московской Руси.

90-летие Дмитрия Михайловича Балашова и 100-летие Великой Русской Социалистической Революции совпали не случайно.

Духовный исторический поиск Русского Народа «отлился» как в вели-чии всей Истории российской цивилизации, так и в величии советской истории – истории СССР, в величии Великой Русской Социалистической Революции, с которой и начался Социалистический Прорыв всего человечества. Он не закончился.

Капитализм в форме глобального империализма превратился в «экологического самоубийцу», готового с собой «утащить» в небы-тие всё человечество. В этой ситуации у социализма, как исторического оппонента капитализма, появляется новая миссия – ноосферная.

И в этой логике исторического развития бытия человечества на Земле у Русского Человековедения появляется перспектива перерастания в Нооcферное Человековедение, потому что именно Эпоха Русского Возрождения, Русский Космизм породили учение о ноосфере В.И.Вернадского, получившего развитие благодаря Русской Ноосферной Научной Школе всемирного масштаба, и перерастающего в Ноосферизм – научно-мировоззренческую систему XXI века. И Русское Человековедение по Д.М.Балашову становится важнейшим основанием Ноосферного Прорывав России в XXI веке.

Литература:

http://radioslovo.ru/a-i-subetto-russkoe-chelovekovedenie-po-d-m-balashovu-posvyashhaetsya-90-letiyu-russkogo-klassika-xx-veka/

Об авторе: Алекса́ндр Ива́нович Субе́тто (род. 28 января 1937, Пушкин, Ленинградская область, СССР) — российский философ, специалист по социальной философии, философии науки и философии техники, создатель концепции системогенетической философии науки и техники. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ. (Википедия).

Справка о писателе

Балашов Дмитрий Михайлович (7.12.1927-17.07.2000), прозаик, филолог-фольклорист. Главный труд Балашова-художника — цикл романов “Государи Московские”, включающий в себя книги: “Младший сын” (1975), “Великий стол”(1979), “Бремя власти” (1981), “Симеон Гордый” (1983), “Ветер времени” (1987), “Отречение” (1989), “Похвала Сергию” (1992), “Святая Русь” (в 8 частях, 1991- 97). Цикл представляет собой историческую хронику-эпопею, охватывающую период русской истории с 1263 (кончина св. Александра Невского) до к. XIV в. Именно в “Государях Московских”, впервые в русской художественной литературе, мир русского средневековья воссоздан с непревзойденной степенью полноты, исторической достоверности и философской насыщенности. В нем погодно отражены основные исторические события, геополитическое положение Руси, жизнь главнейших княжеств, быт и нравы всех сословий, воплощены судьбы, облик и характер сотен исторических деятелей. Соединение эпичности с напряженными нравственно-психологическими коллизиями, духовное содержание русской истории XIV в., высокие художественные достоинства поставили романы Балашова в ряд серьезных реалистических произведений, повествующих о мире и человеке.

А. М. Любомудров

Сайт «Хронос»: БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/balashov_dm.php

Текст был мною сокращён, ссылки есть, можно найти по названию статьи.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru