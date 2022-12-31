КПЛ. 2022. Вместо подведения итогов… Дмитрий Перетолчин
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Слушаем мнение Дмитрия Перетолчина о положении дел, подводим итоги прошедшего года, решаем вопрос о заморозке деятельности клуба и о возможностях его перезапуска.
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