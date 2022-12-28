Заигрались в потолки: Путин посадит ЕС на Газовую Диету | Геоэнергетика Инфо
Заигрались в потолки: Путин посадит ЕС на Газовую Диету. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в сфере поставок газа в связи с недружественными действиями ряда государств. Согласно указу, «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. Речь в том числе идет о поставках газа с участков ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и с участков Южно-Русского месторождения. Оплачивать поставки энергоносителя теперь нельзя по цене выше установленной правительством. Кроме того, указом вводится запрет оплаты услуг, связанных с добычей на участках ачимовских отложений.
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