Антонио Вивальди “Зима” – “Сильный ветер”. Владимир Спиваков и “Виртуозы Москвы” (1986)
“Сильный ветер”. Первая часть Концерта № 4 фа минор “Зима” из цикла “Времена года”. Композитор – Антонио Вивальди. Государственный камерный оркестр “Виртуозы Москвы” п/у Владимира Спивакова. Солист – Владимир Спиваков (скрипка).
Фрагмент концертной программы “Концерт Государственного камерного оркестра “Виртуозы Москвы”.
Главная редакция музыкальных программ, 1986 г.
#гостелерадиофонд #КлассическаяМузыка #АнтониоВивальди
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