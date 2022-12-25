Главная » Вооруженные силы, Творчество

Женское лицо войны

61 1


Начнем потихоньку подводить итоги 2022-го года. Начнем с рубрики "Женское лицо войны". Женщины, которые запомнились за прошедший в год в связи с войной на Украине. Не все из них к сожалению дожили до конца года. Но мы помним о них. Каждая вносила свой вклад на своем участке военного, гуманитарного, информационного фронта в нашу победу. Список (не рейтинг) разумеется максимально субъективен.

1. Дарья Дугина
2. Ольга Качура.
3. Мария Пирогова
4-5. Катя и Валя Корниенко
6. Анна Долгарева
7. Юлия Чичерина
8. Марьяна Наумова
9. Надана Фридрихсон
10.Настя Михайловская

















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8054474.html
Метки: война на украине, донбасс, женщины, Россия, Украина, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Женское лицо войны и запах крови
Специальный проект. Женское лицо революции /1-2 серия/ (Эфир от 25.04.2012) SATRip
У каждого была своя война. Часть 1
Три женщины. Три судьбы. Одна война
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1218 938
    Valeriy Bondarik час назад

      …~… Здравствуй,те …~…

      …Но в НЫНЕшней России ЕСТЬ и…ИНЫЕ “женщины”…
      Это ТЕ,кто “трудятся” В…Т.Н.”народной-думе”…
      Может ОСМЕЛИТЕСЬ и ПОКАЖЕТЕ с десяточек и “ИХ”…
      :-( крайне ВСЕМИ “уважаемых”…на ТАМошнем “фронте”…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон.Канада. 25-12-22.

      P.S. Начните ТОТ перечень С…”вальки-ПОЛ-стакана” и дальше ПО списку…ЖДЁМ`С…

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru