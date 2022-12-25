Женское лицо войны
Начнем потихоньку подводить итоги 2022-го года. Начнем с рубрики "Женское лицо войны". Женщины, которые запомнились за прошедший в год в связи с войной на Украине. Не все из них к сожалению дожили до конца года. Но мы помним о них. Каждая вносила свой вклад на своем участке военного, гуманитарного, информационного фронта в нашу победу. Список (не рейтинг) разумеется максимально субъективен.
1. Дарья Дугина
2. Ольга Качура.
3. Мария Пирогова
4-5. Катя и Валя Корниенко
6. Анна Долгарева
7. Юлия Чичерина
8. Марьяна Наумова
9. Надана Фридрихсон
10.Настя Михайловская
…~… Здравствуй,те …~…
…Но в НЫНЕшней России ЕСТЬ и…ИНЫЕ “женщины”…
Это ТЕ,кто “трудятся” В…Т.Н.”народной-думе”…
Может ОСМЕЛИТЕСЬ и ПОКАЖЕТЕ с десяточек и “ИХ”…
:-( крайне ВСЕМИ “уважаемых”…на ТАМошнем “фронте”…
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон.Канада. 25-12-22.
P.S. Начните ТОТ перечень С…”вальки-ПОЛ-стакана” и дальше ПО списку…ЖДЁМ`С…