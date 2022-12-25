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Выравнивание Сванидзе

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Выравнивание Сванидзе.

Журналист Николай Сванидзе уволен с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по решению ректора Александра Безбородова.
«Честно говоря, это все было ожидаемо. Потому что [происходит] общее выравнивание всех площадок. <…> Странно, что этого раньше не произошло», — рассказал журналист изданию «Новая газета Европа».
По словам Сванидзе, он пока остается заведующим кафедрой журналистики на факультете журналистики Института массмедиа.

Ну и чему он там может научить? В том что во всех бедах ЭТОЙ страны виноват Сталин и не тот народ?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8054719.html
Метки: антисоветчики, либералы, образование, сванидзе, юмор
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