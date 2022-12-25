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Три новых двигателя России. Набираем обороты!

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Какая связь между стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, который на этой неделе совершил свой первый полёт, гигантским карьерным самосвалом БелАЗ и проектируемой космической ракетой «Союз-5»? Новейшие двигатели российской разработки. О чуде инженерной мысли, гарантирующей нам независимость от западных технологий, об очередном герое и выходе предновогоднего выпуска газеты «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

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Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=In_vkNPVs84
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10137 7673
    чужой 50 мин. назад

      Это все здорово, но народ больше интересуют мелочи приземленные.
      ГАЗ создал дизельный двигатель трехлитровик, который превосходит лучший дизельный трехлитровик США.
      Это был лучший дизельный двигатель во всем мире. Теперь лучший у нас.
      А ведь это новые массовые машины. Это невероятно большие обороты денег.

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