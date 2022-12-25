Три новых двигателя России. Набираем обороты!
Какая связь между стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, который на этой неделе совершил свой первый полёт, гигантским карьерным самосвалом БелАЗ и проектируемой космической ракетой «Союз-5»? Новейшие двигатели российской разработки. О чуде инженерной мысли, гарантирующей нам независимость от западных технологий, об очередном герое и выходе предновогоднего выпуска газеты «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.
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Это все здорово, но народ больше интересуют мелочи приземленные.
ГАЗ создал дизельный двигатель трехлитровик, который превосходит лучший дизельный трехлитровик США.
Это был лучший дизельный двигатель во всем мире. Теперь лучший у нас.
А ведь это новые массовые машины. Это невероятно большие обороты денег.