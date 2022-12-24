Главная » Видео, История, Творчество

Рональд Рейган и «Звезда Смерти»

21 0

Полная версия (75 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/xkd65u-dtv

Наше время имеет очевидные параллели с восьмидесятыми годами двадцатого века, когда холодная война переместившись в космос поставила мир на грань уничтожения. Как была связана доктрина «Звездных войн» Рональда Рейгана с его увлечением летающими тарелками, каким сверхсекретным оружием собирался ответить СССР и с кем на самом деле собирались воевать в космосе две супердержавы. Рассказывает Дмитрий Зеленцов.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9q2kysBQU1o
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Конференция Ключи истины #1
Полный список всех военных преступлений США
Рок-лоботомия, часть 3. „Последние герои”: от Брюса Ли до Кая Метова
ТАЙНЫ ВАТИКАНА
«Запад-81»: как СССР мог «смять» силы НАТО за трое суток

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru