Рональд Рейган и «Звезда Смерти»
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Наше время имеет очевидные параллели с восьмидесятыми годами двадцатого века, когда холодная война переместившись в космос поставила мир на грань уничтожения. Как была связана доктрина «Звездных войн» Рональда Рейгана с его увлечением летающими тарелками, каким сверхсекретным оружием собирался ответить СССР и с кем на самом деле собирались воевать в космосе две супердержавы. Рассказывает Дмитрий Зеленцов.
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