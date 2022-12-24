Доигрались в полоток: Катар усмирит “Газовые Хотелки” Европы | Геоэнергетика Инфо
Доигрались в полоток: Катар усмирит “Газовые Хотелки” Европы. Геоэнергетика Инфо
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Катар может прекратить поставки газа в Европу. Вмешательство в газовой рынок нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение. Хоть Катар и согласился воздерживаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено. Германия и другие страны ЕС хотят заменить российские энергоносители поставками из Катара. Но министр эмирата открыто говорит, что его газ может оказаться где-то еще
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