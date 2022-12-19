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Литературный альманах. Чингиз Айтматов, Андрей Битов, Николай Тряпкин, Велимир Хлебников (1986)

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Литературный альманах. Чингиз Айтматов, Андрей Битов, Николай Тряпкин, Велимир Хлебников
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Год производства: 1986

Очередной выпуск передачи посвящен роману Чингиза Айтматова "Плаха", встречам с писателем Андреем Битовым и поэтом Николаем Тряпкиным, современной армейской тематике и открытию Народного музея Велимира Хлебникова в Новгородской области.

Главная редакция литературно-драматических программ, 1986

Автор сценария – П. #Сухарева
Автор сценария – В. #Яковлев
Режиссер – Алексей #Савкин
Оператор – М. #Пинкус
Оператор – Юрий #Земляной
Автор сюжета – Дмитрий #Хавин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0rSz9NtoiC4
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