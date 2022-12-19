Фридланд: реванш Наполеона/Егор Яковлев
Продолжение спецпроекта «Калининград. Россия на Западе». Новая серия рассказывает о Фридландском сражении 2 июня 1807 года, в котором русская армия, хотя и потерпела поражение от Наполеона, но проявила невиданную доблесть и героизм. Сегодня город, где проходила легендарная битва, называется Правдинск. Из видео вы узнаете, почему русских ожидала неудача, как погиб отважный генерал Мазовский и что в пекле боя делал будущий гонитель Пушкина.
#цифроваяистория #егоряковлев #калининград #наполеон #фридланд
Все видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZc2XQ602KBkEMmbZfUVd1wT