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В России поставлено ДВА рекорда. Под ёлочку!

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На протяжении столетий в сознание нашего народа внедрялись установки о его отсталости и органической неспособности к созидательной деятельности. «У России две беды – дураки и дороги» – эта программа вбивалась в головы с малых лет. Но два рекорда завершающегося 2022 года убедительно доказывают, что строить мы научились и не только дороги. Об этом, о проекте нового российского города, а также об одном удивительном человеке, расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Noh34ZC-5fs
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 22734 17750
    Sergeev час назад

      Строить да научились, эксплуатировать нет. Через полгода на дороге появятся трещины, через год ямы, через два надо будет строить заново.

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    • 12584 11614
      Stelm 51 мин. назад

        Даже если допустить что дороги мы победили (это спорно), то от дураков не избавились точно.))

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