В России поставлено ДВА рекорда. Под ёлочку!
На протяжении столетий в сознание нашего народа внедрялись установки о его отсталости и органической неспособности к созидательной деятельности. «У России две беды – дураки и дороги» – эта программа вбивалась в головы с малых лет. Но два рекорда завершающегося 2022 года убедительно доказывают, что строить мы научились и не только дороги. Об этом, о проекте нового российского города, а также об одном удивительном человеке, расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.
***
Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278
Строить да научились, эксплуатировать нет. Через полгода на дороге появятся трещины, через год ямы, через два надо будет строить заново.
Даже если допустить что дороги мы победили (это спорно), то от дураков не избавились точно.))
Насчёт дорог Вы правы, конечно они становятся лучше, но не везде и не всегда.