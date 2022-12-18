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Деколонизация Буркина-Фасо

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Деколонизация Буркина-Фасо

Относительно сообщений, что в скором времени ЧВК "Вагнер" разместится теперь еще и в Буркина-Фасо.

1. Это процесс дальнейшего распада французской неоколониальной империи, которому РФ в меру сил способствует. Тот случай, когда риторика российских властей про деколонизацию вполне себе совпадает с практикой. Бывшие французские колонии одна за другой уплывают от Макрона.

2. После ЦАР и Мали, Буркина-Фасо уже давно напрашивалась на выход из французской сферы влияния. Не случайно, Франция резко озаботилась укреплением своих позиций в Нигере, Сенегале и Кот Д'Ивуаре.

3. После Буркина-Фасо придет очередь Кот, Д'Ивуара и Нигера. Первый важен возможностью выхода к Атлантическому океану (кстати, Китай рассматривает возможность создания полноценной военно-морской базы на территории соседней Гвинеи, что изрядно беспокоит Вашингтон). Ну а Нигер, это прежде всего урановые рудники имеющиеся важнейшее значение для французской ядерной программы.

4. Важно отметить, что на все эти мероприятия в Западной Африке Россия тратит весьма скромные ресурсы, в то же время приобретая различные стратегические выгоды, попутно ослабляя одного из крупных сателлитов США, который теряет в считанные месяцы то влияние, которым располагал в этом регионе десятилетиями.

5. Поэтому, данные операции в Западной Африке безусловно необходимо продолжать (при необходимости, в кооперации с китайцами), но конечно не в ущерб СВО на Украине и других ТВД.

https://t.me/boris_rozhin/73045 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8039455.html
Метки: Африка, буркина-фасо, западная африка, колониализм, Россия, США, Франция, холодная война, чвк вагнер
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