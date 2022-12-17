Тоцкое войсковое учение и тактическое ядерное оружие
О военных учениях с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 году.
Аннотация:
В этом фильме, совместно с военным историком Алексеем Исаевым, мы расскажем о Тоцком войсковом учении 1954 года с реальным применением ядерного оружия. Данные события, к сожалению, обрасли таким количеством мифов и легенд, что обывателю разобраться сходу будет как минимум не просто. Но мы, постараемся помочь.
В фильме использованы: наши кадры с непосредственного места событий, документальная кинохроника с Тоцкого полигона, Семипалатинского и Новоземельского ядерных полигонов, учебные фильмы о ядерных испытаниях, а также фрагменты репортажей местных телеканалов, посвященные учениям 54 года.