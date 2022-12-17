Главная » Вооруженные силы, История, Политика

Тоцкое войсковое учение и тактическое ядерное оружие

5 0


О военных учениях с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 году.



Аннотация:

В этом фильме, совместно с военным историком Алексеем Исаевым, мы расскажем о Тоцком войсковом учении 1954 года с реальным применением ядерного оружия. Данные события, к сожалению, обрасли таким количеством мифов и легенд, что обывателю разобраться сходу будет как минимум не просто. Но мы, постараемся помочь.
В фильме использованы: наши кадры с непосредственного места событий, документальная кинохроника с Тоцкого полигона, Семипалатинского и Новоземельского ядерных полигонов, учебные фильмы о ядерных испытаниях, а также фрагменты репортажей местных телеканалов, посвященные учениям 54 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8037243.html
Метки: 1954, Видео, документальное кино, исаев, история, ссср, ядерное оружие
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru