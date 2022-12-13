Дозамещались: Газовый Кризис уничтожает Автопром Европы | Геоэнергетика Инфо
Дозамещались: Газовый Кризис уничтожает Автопром Европы. Геоэнергетика Инфо
Авторынок в Европе достиг дна: никто не хочет покупать машины в кризис. Продажи автомобилей в Евросоюзе упали до рекордно низкого уровня, поскольку производители опасаются новых сбоев в производстве из-за проблем с цепочкой поставок энергоресурсов.
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#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #европа #ценанагаз #
Здесь ,в Европе,покупают сейчас электрические машины,правда они дорогие.Не всё могут купить.
У нас на гаражах собрались подывитыся.
Дальнобойщик привез электро Кар тесла.
Сейчас наука разрабатывает эвакуаторы для них, потому что розеток по городу нет.
Все ржут но не покупают.
Елена ,а то ,что в наших СМИ (впрочем они все не наши )но пишут для нас -это правда ??
“Выйти из Евросоюза и НАТО, прекратить поставлять оружие Киеву и отменить антироссийские санкции — такие требования звучали на акции протеста в Риме. Протесты начались также во Франции и Греции, Испании и Албании,
Антироссийские санкции из-за ситуации на Украине стали ударом в первую очередь для того, кто их вводил, в частности для ЕС.
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву..”
п.с. мне самой то ,кажется (сужу по немногим уехавшим простым людям в ЕС )что ваше плохо -это наше белорусское хорошо .И что такое плохо ,если это в принципе произойдет ,простой житель ЕС не узнает ..Ведь даже в ВОВ -они жили относительно припеваючи ,в отличии от наших победителей..
Другое дело ,что интересы некоторых слоев в бизнесе пострадали и тогда возможны заказные майданы ,как когда то в Укре..