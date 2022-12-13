Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Дозамещались: Газовый Кризис уничтожает Автопром Европы | Геоэнергетика Инфо

66 3

Дозамещались: Газовый Кризис уничтожает Автопром Европы. Геоэнергетика Инфо
Авторынок в Европе достиг дна: никто не хочет покупать машины в кризис. Продажи автомобилей в Евросоюзе упали до рекордно низкого уровня, поскольку производители опасаются новых сбоев в производстве из-за проблем с цепочкой поставок энергоресурсов.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #европа #ценанагаз #
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FIs4Ij6vIag
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 187 171
    Елена три часа назад

      Здесь ,в Европе,покупают сейчас электрические машины,правда они дорогие.Не всё могут купить.

      • 9980 7540
        чужойЕлена три часа назад

          У нас на гаражах собрались подывитыся.
          Дальнобойщик привез электро Кар тесла.
          Сейчас наука разрабатывает эвакуаторы для них, потому что розеток по городу нет.
          Все ржут но не покупают.

        • 27249 22963
          маринаЕлена два часа назад

            Елена ,а то ,что в наших СМИ (впрочем они все не наши )но пишут для нас -это правда ??
            “Выйти из Евросоюза и НАТО, прекратить поставлять оружие Киеву и отменить антироссийские санкции — такие требования звучали на акции протеста в Риме. Протесты начались также во Франции и Греции, Испании и Албании,

            Антироссийские санкции из-за ситуации на Украине стали ударом в первую очередь для того, кто их вводил, в частности для ЕС.

            Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву..”
            п.с. мне самой то ,кажется (сужу по немногим уехавшим простым людям в ЕС )что ваше плохо -это наше белорусское хорошо .И что такое плохо ,если это в принципе произойдет ,простой житель ЕС не узнает ..Ведь даже в ВОВ -они жили относительно припеваючи ,в отличии от наших победителей..
            Другое дело ,что интересы некоторых слоев в бизнесе пострадали и тогда возможны заказные майданы ,как когда то в Укре..

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru