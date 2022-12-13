Имя советского писателя Владислава Титова, со дня смерти которого исполняется 35 лет, не столь известно современному поколению читателей. Но такие авторы и их произведения достойны доброй памяти потомков.

Открыла этого автора случайно. Библиотекарь порекомендовала прочесть его дебютную повесть «Всем смертям назло». Прочитала ее взахлёб за два дня. Это рассказ о 25-летнем донбасской горняке Сергее Петрове, который ценой своего здоровья предотвратил страшную трагедию, сумев спасти десятки шахтеров. В итоге он стал безруким инвалидом.

Повестей о героях написано немало. Но эта особенна тем, что во многом биографична. Ее автор, Слава Титов, рассказал о своей жизни и роковом стечении обстоятельств с того трагического момента. Как вернуться к полноценной жизни, пережив удар тока в 6000 вольт и лишившись обеих рук «под корень», когда тебе всего лишь двадцать пять?!



Поиск себя, обретение нового смысла жизни после трагедии, борьба с самим собой и исцеляющая, дающая силы чистая любовь. По сути, он посвятил эту книгу своей жене Рите (в повести — Татьяна Петрова), которая сделала все, чтобы любимый муж вернулся к полноценной жизни, нашел себя в ней, в том числе в новом качестве — писательском.

«…И глядя со стороны на счастливых супругов, нельзя было подумать, что над ними пронеслась свирепая гроза. Трудно было поверить, что этот молодой человек с поседевший головой и двадцатилетняя женщина, пройдя через нечеловеческие боль и страдания, сумели сберечь кристально чистыми, необыкновенно чистыми и по человечески возвышенными чувства друг к другу.

— Счастливый ты человек, Сергей! — с завистью говорили его новые друзья.

— Чего, чего, а счастья на мою долю выпало излишком, на пятерых хватит, — не понимая причин зависти, отвечал Сергей.

— Что руки?! Ты бы посмотрел на себя с Таней нашими глазами. Любовь — это тоже счастье. — Говоривший помолчал. — Некоторые и с полном комплектом рук и ног, а вот не находят общего языка, калечат друг друга, да ещё как, не замечают этого…».

Владислава вдохновили также примеры двух мужественных людей своей эпохи. Николая Островского. Слепой и почти обездвиженный, он горел желанием быть полезным людям. Так же, как и Мересьев, став инвалидом, но нашедший силы жить полноценной жизнью.



После трагедии ему тяжело было жить там, где все напоминало о потерянном горном деле. И вместе с женой он переехал в Луганск.



Работа над первой книгой далась Титову буквально кровью — нет никакого писательского опыта и нет рук. Пробовал писать ногой, не получалось, примитивный протез руки тоже не помог, зря стер в кровь плечи. Тогда он стал брать карандаш в рот и писал. Удалось! Пережитое просилось на бумагу.

«Я хорошо помню тот день, когда заведующий отделом писем Изидор Винокуров положил на мой стол странную рукопись, — вспоминал редактор журнала “Юность” Борис Полевой. — Написана она была четко, но каким-то скачущим почерком. Бумага пожелтела, топорщились по краям, а на титульном листе было несколько штампов издательств и редакций, что говорило о том, что рукопись была неоднократно отвергнута. Стоит ли читать? “А вы попробуйте. Если что, вернём и мы”. Я прочел взахлёб и поставил резолюцию “Печатать без правок”».

Борис Полевой лично написал предисловие к книге и назвал вступление «Слово о богатом человеке» (отрывок): «…А судьба у этого молодого человека, как и у его книги ["Всем смертям назло..."], была поистине удивительной. Владислав Титов, выросший в семье хлебороба Воронежской области, закончив в Ворошиловграде горный техникум, пошел на одну из новых донбасских шахт, стал горным мастером. Однажды [в апр. 1960 г.] на шахте, где он работал, случилась тяжелая авария. Вагонетка с углем, сорвавшись с рельсов, ударила в электрический кабель высокого напряжения и пробила его. Получилось короткое замыкание. И высеченный огонь побежал по кабелю к трансформатору. Находившийся рядом молодой, но уже опытный горняк Владислав Титов понял: если огонь доберется до трансформатора, последует взрыв и десятки его товарищей останутся заживо погребенными под землей. Выключить ток времени не было, и горный мастер, чтобы предотвратить большую беду, кинулся к щиту и принял на себя удар в несколько тысяч вольт. Взрыва не произошло, но кабель еще горел, и шахтер бросился на него и закрыл огонь своим телом. Катастрофа была предотвращена. Подоспевшие товарищи нашли горного мастера, как им показалось сначала, бездыханным. Потрясенные бедой, горняки вынесли его неподвижное, обезображенное огнем тело. Они считали его мертвым. С тем и подняли на-гора этого отважного, спасшего им жизнь человека. Но он задышал…».

Это был настоящий литературный успех! После публикации повести «Всем смертям назло» в 1967 году редакцию завалили письмами. Титовым восхищались, приглашали на творческие встречи. Вскоре вышла в издательстве и первая книга!



Владислав был счастлив и вдохновлён! Он написал ещё несколько книг: «Ковыль — трава степная» (1971), «Жизнь прожить» (1983), «В родной земле корням теплее» (1983), «Проходчики» (роман, 1983) «Грезы старого парка» (1986). рассказы «Раненый чибис», «Сапун-гора», «Полые воды» и др. Последнее произведение «Рожь» он не успел закончить…

Был членом редколлегии журналов «Юность», «Донбасс», “Радуга”, входил в состав президиума областного Комитета защиты мира, принят в Союз журналистов, избран в качестве депутата Луганского городского совета народных депутатов. Награждён несколькими орденами и медалями за литературный труд.

…Умер 30 апреля 1987 года.

В Луганске после смерти писателя открыли музей-квартиру В. Титова. Пишущая машинка, телефон с рычагом, который помогал протезу снимать трубку… Долгое время за ней присматривала его дочь. Но уже при «незалежной» нашелся какой-то непорядочный человек, который стал претендовать на эту квартиру. Музей с трудом, но отстояли. А вскоре случился пожар и все сгорело. Подозрительно.

Выгоревшая квартира так и осталась без ремонта.

Как написал один луганчанин, живший с семьёй Титовых по соседству, на русофобской Украине позабыто имя Владислава Титова. Ибо претит все «советское», как синоним русского…