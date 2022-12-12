Натянуть Газовый Потолок: Страны ЕС готовы к Потолку Цены на Газ | Геоэнергетика Инфо
Натянуть Газовый Потолок: Страны ЕС готовы к Потолку Цены на Газ. Геоэнергетика Инфо
На этой неделе страны ЕС собираются окончательно согласовать предельный уровень цен на газ. Предполагаемый лимит уже известен — 220 евро за мегаватт-час, или $2400 за тысячу кубометров. Пока стоимость топлива гораздо ниже, но сырьевые биржи уже предупреждают, что введение «потолка» не остановит ценовые скачки на энергоресурсы, а, напротив, приведет к дальнейшей раскрутке котировок. Согласно черновику документа о введении газового потолка, опубликованному Financial Times, лимит предполагается запускать, когда стоимость месячного фьючерса на крупнейшей европейской торговой площадке TTF в течение пяти дней будет превышать отметку в 220 евро за МВт в час (около $2400 за тысячу кубометров).
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