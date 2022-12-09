Правый берег срединного течения Днепра являлся основой укреплений немецкого вермахта, названных «Восточным валом» или «линией Пантера—Вотан». Эти укрепления, протянувшиеся с севера на юг, в основном вдоль берегов рек, по мнению Гитлера, должны были остановить продвижение советских войск на запад. А затем с этого рубежа планировалось новое наступление на восток.

В ходе тяжелейших боёв в битве за Днепр в августе-сентябре 1943 года соединениям Красной армии удалось форсировать реку и создать несколько плацдармов на правом берегу Днепра. Основные из них — Лютежский (севернее Киева) и Букринский (южнее Киева). Было несколько попыток овладеть городом «с ходу», но они окончились неудачно.

Не так давно мы отметили 79-ю годовщину освобождения столицы УССР — Киева. Он был освобождён от фашистской оккупации 6 ноября 1943 года советскими войсками 1-го Украинского фронта (до 23 октября 1943 года назывался Воронежским фронтом) под командованием генерала армии Николая Ватутина. За последние столетия это было уже не первое освобождение русского города. Мы помним его польское пленение, кратковременное германское в 1918 году. Но освобождение Киева в 1943 году останется для нас, полагаю, особо знаковым.



Однако для Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), имевшей за своими плечами победы под Москвой, в Сталинградской битве, на Курской дуге, уже не существовало непреодолимых преград.



Она решительно шла на запад. При этом была уверена в политическом руководстве страны.



Военачальникам, командирам, бойцам РККА, да и всем гражданам Страны Советов не приходили в голову мысли, что руководители Советского Союза во имя интересов каких-то «партнёров» будут вступать в договорняки с руководством Третьего рейха или совершать «акты доброй воли» по отношению к противнику.

В конце октября при подготовке наступления основные силы фронта по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего были скрытно переброшены с Букринского на Лютежский плацдарм.



Армейская разведка располагала достаточной информацией о местах расположения воинских частей врага, их технической оснащённости, укреплённых зонах.

Советские войска не имели значительного превосходства, что, как правило, необходимо при проведении наступательных операций. Войска 1-го Украинского фронта насчитывали 663 тыс. солдат и офицеров, около 6,5 тыс. орудий и миномётов, 680 танков и самоходок, около 680 самолётов.



Немецко-фашистские войска — около 500 тыс. солдат и офицеров, 3600 орудий и миномётов, около 400 танков и около 660 самолётов.



Однако за счёт грамотной подготовки, своевременной перегруппировки соединений и дезориентации врага удалось создать большое преимущество на направлении главного удара.

Началось наступление 1 ноября с Букринского плацдарма, целью которого было ввести противника в заблуждение о направлении главного удара и сковать его силы.



3 ноября с севера, с Лютежского плацдарма в наступление на Киев пошли основные силы 1-го Украинского фронта. Наши войска действовали слаженно и грамотно. Уже к концу первого дня они продвинулись на 5-12 км.



А к концу 4 ноября Киев оказался почти полностью блокирован. В ночь на 5 ноября красноармейцы вошли в Киев. Завязались уличные бои.

Утром 5 ноября немецкие войска, видя возможность окружения, стали выходить через южную часть Киева, которая на тот момент не была блокирована. И 6 ноября город оказалсяполностью под контролем освободителей.



Однако на этом наступательная операция не закончилась, она продолжалась до 13 ноября. Противник был отброшен ещё на 50-60 км, освобождён ряд населённых пунктов, в том числе город Житомир.

По имеющимся данным, в ходе операции по освобождению Киева Красная Армия потеряла убитыми около 6500 человек, более 24 000 было ранено.



Потери военной техники — 270 танков и самоходок, около 100 орудий и миномётов, 125 самолётов. Приводятся потери немецкого вермахта — 41 тыс. убитых, раненых и пленных, 600 танков и штурмовых орудий.

По итогам Киевской операции орденами и медалями были награждены около 17 тысяч советских солдат и офицеров, 65 воинских соединений отмечены званиями «Киевские».



А 1-я отдельная Чехословацкая бригада Людвика Свободы была представлена к Ордену Суворова ІІ степени.

Гитлер, разгневанный потерей Киева, бросил в контрнаступление крупную группировку в составе 30 пехотных, танковых, моторизованных дивизий. В РККА не ожидали столь быстрого ответного удара, поэтому поначалу наступление немецкого вермахта развивалось успешно.



Гитлеровцы отбили Житомир, а затем снова заняли Радомышль, Брусилов и ряд других населённых пунктов.



Но в ходе Житомирско-Бердичевской операции, которую возглавил генерал Ватутин, немцы были отброшены на запад. 31 декабря Красная Армия окончательно освободила Житомир.



Восстановить «Восточный вал» на правом берегу Днепра гитлеровцам не удалось.

Освобождение Киева, Житомирско-Бердичевская операция являются примером высокого военного искусства и мужества бойцов Красной Армии.



Взятие Киева, столь крупного города, с его укреплениями за такой короткий срок свидетельствует о высоком профессионализме советских военачальников и командиров Красной Армии.



Отвоевав плацдармы на правом берегу Днепра, советское командование планировало только продвижение на запад. И даже вынужденное отступление после взятия Киева не остановило дальнейшего наступления советских войск.

И таких побед в годы Великой Отечественной войны было немало. Они нам известны. Страна жила стремлением победить ненавистного врага, опустошавшего наши русские земли от Москвы до Карпат и Бреста.



Армия и труженики тыла были едины в своём стремлении — только Победа. Та война была воистину народной, поэтому и получила название Великая Отечественная.

Стоит отметить патриотизм советских людей. Это чувство воспитывалось государством со школы, в ВУЗах, на предприятиях и в организациях.



И воспитывалось не какими-то формальными мероприятиями, показухой для населения, а реальными делами, отсутствием расслоения на людей труда и эксплуататоров, принципами социальной справедливости, которые были присущи советскому обществу.



Патриотизм, а также чувство ответственности перед Родиной, перед близкими помогли выстоять в те тяжелейшие годы.

Да, были ошибки, временные поражения, предательство… Но при выявленных ошибках, поражениях власти стремились их как можно быстрее исправить, делались выводы, виновные несли наказание.



Предательство строго каралось. При этом не делалось скидок на должности и звания.

Вокруг Верховного Главнокомандующего были собраны профессионалы, опытные управленцы и военачальники, преданные стране и делу социализма, не стремившиеся к построению собственных вилл и обустройству личного благополучия. Это вызывало доверие к власти со стороны народа.



Тогда не требовалось неких «дней единства». Советское общество крепилось реальными делами власти и народа в защите своей страны. И эти скрепы тоже стали залогом нашей Великой Победы.



Нам есть чему поучиться у наших предшественников — людей труда и ратной славы Великой страны.

На фото: Освобождение Киева, ноябрь 1943 года

Андрей Антонов



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