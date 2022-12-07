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Сланцевое спасение ЕС: США хочет Бурить ГАЗ и НЕФТЬ для Европы | Геоэнергетика Инфо

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Сланцевое спасение ЕС: США хочет Бурить ГАЗ и НЕФТЬ для Европы. Геоэнергетика Инфо
За последние два десятилетия американские бурильщики сланцевого нефтегаза превратились в мультимиллионеров, что привело к тому, что США стали крупнейшим в мире производителем, но теперь у них заканчивается ресурс. Рост добычи нефти и газа замедляется, и руководители некоторых крупнейших фирм предупреждают о будущем снижении от перегруженных нефтяных месторождений и менее продуктивных скважин.
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#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #европа #сша #ценынагаз
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUDw390nRJY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27187 22905
    марина два часа назад

      А тем временем в США вчера решилась судьба демократов -наконец-то огласили цифры :
      “ДЕМОКРАТЫ ПОЛУЧИЛИ 51-Е МЕСТО В СЕНАТЕ
      Во втором туре выборов в Джорджии победил их кандидат Рафаэль Уорнок

      Рафаэль Уорнок получил более 51% голосов. Большинство граждан штата проголосовало досрочно и по почте — 1.9 млн. В день очного голосования было подано 1.4 млн. бюллетеней.

      Теперь у демократов надёжное (хотя и традиционно небольшое большинство) в верхней палате — 51 голос из 100. Им больше не нужно вести переговоры с республиканцами по распределению должностей в комитетах Сената и прибегать к помощи вице-президента при голосовании по важным вопросам, встречающим республиканскую оппозицию. В частности, при назначении федеральных судей и членов администрации.” Дядя Байден таки может прикрыть эту войнушку ?переговоры то идут скрытые..Аналитики однако..
      “заявлением Маска, что он опасается за свою жизнь в связи с разблокировкой твиттер-аккаунта президента Трампа. И все это происходит на фоне эпидемии смертей американцев от фетанола, вспышке возмущения от человеконенавистнической программы ВЭФ в Давосе “Большая перезагрузка” и введением ограничений сверху на цену нефти из России, которое вызовет новый виток инфляции, если Россия действительно откажется продавать нефть таким странам .
      И это еще не полный список совпадений, который говорит скорее об испуге и истерике американских-демократов, а также аффиилированных с ними европейцев в НАТО и Давосе, чем об осуществлении заранее продуманного плана. Что еще раз подтверждает отстранения от власти над глубинным государством Хиллари Клинтон, злая воля которой стояла за о Ватергейтом и провалом переговоров ОСВ, отстранением Буша-старшего от власти и расширением НАТО вопреки обещанию Бейкера, развалом Югославии и созданием ИГИЛ в Боснии и Косово, внедрением ИГИЛ в Чечню, Ирак, Ливию и Сирию, за нацистским переворотом в Украине и Нормандским ультиматумом Путину, провалом Минских соглашений и тайным созданием НАТОвских укрепрайонов вна Украине, о которых даже Баден не знал, попытками Киева (Зеленского?) создать радиационную и атомную бомбы, которые привели к необходимости СВО, ряду покушений на президента России, в том числе к пожару на Лошарике и попытками взорвать Курскую и Запорожскую АЭС.

      У сожалению я ничего не знаю о ее роли в развале СССР, но предполагаю, что когда это станет известно, то мало не покажется никому. А пока вышеприведенный список ясно показывает склонность организатора к правильной последовательности действий и полное отсутствие истеричности, в отличии от тех, кто нападает на Россию и Трампа сейчас. Конечно отсутствие злой воли не приведет немедленно к ослаблению этих нападок, но постепенно они начнут слабеть. Слабеть медленно, но верно, поскольку эта злая воля действовала в планетарном масштабе в течении 50 лет…
      п.с. это не значит окончание СВО к Н.Г. Ведь и ВОВ окончилась не сразу после Ялты…Главное как поделят Саксы и Россия украину-на сколько протектаратов..дай бог бы к весне,к пасхе…

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