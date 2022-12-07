Сланцевое спасение ЕС: США хочет Бурить ГАЗ и НЕФТЬ для Европы | Геоэнергетика Инфо
Сланцевое спасение ЕС: США хочет Бурить ГАЗ и НЕФТЬ для Европы. Геоэнергетика Инфо
За последние два десятилетия американские бурильщики сланцевого нефтегаза превратились в мультимиллионеров, что привело к тому, что США стали крупнейшим в мире производителем, но теперь у них заканчивается ресурс. Рост добычи нефти и газа замедляется, и руководители некоторых крупнейших фирм предупреждают о будущем снижении от перегруженных нефтяных месторождений и менее продуктивных скважин.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #европа #сша #ценынагаз
А тем временем в США вчера решилась судьба демократов -наконец-то огласили цифры :
“ДЕМОКРАТЫ ПОЛУЧИЛИ 51-Е МЕСТО В СЕНАТЕ
Во втором туре выборов в Джорджии победил их кандидат Рафаэль Уорнок
Рафаэль Уорнок получил более 51% голосов. Большинство граждан штата проголосовало досрочно и по почте — 1.9 млн. В день очного голосования было подано 1.4 млн. бюллетеней.
Теперь у демократов надёжное (хотя и традиционно небольшое большинство) в верхней палате — 51 голос из 100. Им больше не нужно вести переговоры с республиканцами по распределению должностей в комитетах Сената и прибегать к помощи вице-президента при голосовании по важным вопросам, встречающим республиканскую оппозицию. В частности, при назначении федеральных судей и членов администрации.” Дядя Байден таки может прикрыть эту войнушку ?переговоры то идут скрытые..Аналитики однако..
“заявлением Маска, что он опасается за свою жизнь в связи с разблокировкой твиттер-аккаунта президента Трампа. И все это происходит на фоне эпидемии смертей американцев от фетанола, вспышке возмущения от человеконенавистнической программы ВЭФ в Давосе “Большая перезагрузка” и введением ограничений сверху на цену нефти из России, которое вызовет новый виток инфляции, если Россия действительно откажется продавать нефть таким странам .
И это еще не полный список совпадений, который говорит скорее об испуге и истерике американских-демократов, а также аффиилированных с ними европейцев в НАТО и Давосе, чем об осуществлении заранее продуманного плана. Что еще раз подтверждает отстранения от власти над глубинным государством Хиллари Клинтон, злая воля которой стояла за о Ватергейтом и провалом переговоров ОСВ, отстранением Буша-старшего от власти и расширением НАТО вопреки обещанию Бейкера, развалом Югославии и созданием ИГИЛ в Боснии и Косово, внедрением ИГИЛ в Чечню, Ирак, Ливию и Сирию, за нацистским переворотом в Украине и Нормандским ультиматумом Путину, провалом Минских соглашений и тайным созданием НАТОвских укрепрайонов вна Украине, о которых даже Баден не знал, попытками Киева (Зеленского?) создать радиационную и атомную бомбы, которые привели к необходимости СВО, ряду покушений на президента России, в том числе к пожару на Лошарике и попытками взорвать Курскую и Запорожскую АЭС.
У сожалению я ничего не знаю о ее роли в развале СССР, но предполагаю, что когда это станет известно, то мало не покажется никому. А пока вышеприведенный список ясно показывает склонность организатора к правильной последовательности действий и полное отсутствие истеричности, в отличии от тех, кто нападает на Россию и Трампа сейчас. Конечно отсутствие злой воли не приведет немедленно к ослаблению этих нападок, но постепенно они начнут слабеть. Слабеть медленно, но верно, поскольку эта злая воля действовала в планетарном масштабе в течении 50 лет…
п.с. это не значит окончание СВО к Н.Г. Ведь и ВОВ окончилась не сразу после Ялты…Главное как поделят Саксы и Россия украину-на сколько протектаратов..дай бог бы к весне,к пасхе…
что кент путина трамп пролетел?