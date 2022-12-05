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Владимир Тендряков. Расплата. Инсценированные страницы повести. Передача 1

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Владимир Тендряков. Расплата. Инсценированные страницы повести. Передача 1
Инсценированные страницы повести. Не в силах больше видеть, как отец, пьяница и хулиган избивает мать, 15-летний Коля убивает его выстрелом из ружья… Состоит из 2-х передач.

Автор инсценировки Юнина Любовь.
Режиссер Макеева Леонтина.

#Радиотеатр
Исполнители: От автора – Тараторкин Георгий; Сулимов – Мартынов Андрей; Анна, мать Коли – Макарова Инна; Коля – Денисов Николай; Бабка – Дементьева Валерия; Памятнов – Куликов Георгий; Потехин – Бамдасов Владимир; Соня – Маркова Екатерина; Людмила – Русланова Нина; Клоповин – Балагуров Виталий; Рабинович – Зорин Эрнест
Год производства: 1979 

Расплата
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=Bs6B2cj3o9Q
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=V3LFV6gGm6U

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bs6B2cj3o9Q
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