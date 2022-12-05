Доигрались в потолок: Европа будет жить БЕЗ НЕФТИ из РФ | Геоэнергетика Инфо
Доигрались в потолок: Европа будет жить БЕЗ НЕФТИ из РФ. Геоэнергетика Инфо
С 5 декабря в Евросоюзе вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Страны ЕС перестанут закупать сырьё из РФ морем и запретят своим компаниям перевозить его в другие регионы, если стоимость в контракте превышает $60 за баррель. Москва, в свою очередь, уже переориентировала значительную часть поставок в Азию и намерена полностью перекрыть экспорт энергоносителей тем государствам, которые присоединятся к ценовым ограничениям Запада. Европа при этом будет вынуждена покупать сырьё у альтернативных поставщиков по более высоким ценам.
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