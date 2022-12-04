Новый хаос глобального порядка: вдохновители и бенефициары
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Как будет реформироваться мировое устройство после глобальных потрясений, какой новый мировой порядок будет предложен человечеству в недалеком будущем, сможет ли человечество сплотиться против угрозы самоуничтожения и кто станет новым лидером мира. Как философы и мистики видят роль России в будущем. В эксклюзивном интервью каналу “Новый День” британский писатель, автор книги «Синдикат. История мирового правительства», историк культуры и философ Николас Хаггер.
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