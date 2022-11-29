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Высоцкий, Ротару, Гайдай… Роль личности в эпоху СССР

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Владимир Высоцкий, Эдуард Стрельцов, Валерий Харламов, София Ротару, Леонид Гайдай и многие другие играли разные роли в эпоху СССР. Какие? Поговорим об этом с историком, писателем Фёдором Раззаковым.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I7F1whR81HQ
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