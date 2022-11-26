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Что надо менять в жизни

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Евгений Маклов
Русское боевое искусство самое лучшее в мире, целительство и здрава тоже.
Ещё говорят, что русские очень эффективны в условиях неопределённости. Сейчас именно такая ситуация.

Если говорить о воспитании, здесь также необходимо создание обстоятельств, которые ребёнку необходимо преодолеть и развить свои способности…

Евгений Александрович Маклов – краевед, организатор банных и туристических мероприятий, руководитель учебного и развлекательного, оздоровительного комплекса «Вежа».

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#целительство #здрава #воспитание
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rg2vnpz5bhc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9824 7396
    чужой только что

      Все внешние глобально-масштабные на всю страну планы это сделают другие.
      А как в прошлой публикации сказал Ткачев, то мы с вами можем научить друг друга чему угодно.
      Ведь каждый что то делал в своей жизни.
      Осталось не делать так чтобы быть лучше соседа, а научить друг друга и желать добра.
      Если через эту грань перешагнуть, то страна вырвется в лидеры.
      И это мы можем сделать сами без правительства.

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