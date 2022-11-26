Что надо менять в жизни
Евгений Маклов
Русское боевое искусство самое лучшее в мире, целительство и здрава тоже.
Ещё говорят, что русские очень эффективны в условиях неопределённости. Сейчас именно такая ситуация.
Если говорить о воспитании, здесь также необходимо создание обстоятельств, которые ребёнку необходимо преодолеть и развить свои способности…
Евгений Александрович Маклов – краевед, организатор банных и туристических мероприятий, руководитель учебного и развлекательного, оздоровительного комплекса «Вежа».
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#целительство #здрава #воспитание
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Все внешние глобально-масштабные на всю страну планы это сделают другие.
А как в прошлой публикации сказал Ткачев, то мы с вами можем научить друг друга чему угодно.
Ведь каждый что то делал в своей жизни.
Осталось не делать так чтобы быть лучше соседа, а научить друг друга и желать добра.
Если через эту грань перешагнуть, то страна вырвется в лидеры.
И это мы можем сделать сами без правительства.