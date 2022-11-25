Развиртуализация “Рыбаря”
Развиртуализация автора телеграм-канала "Рыбарь".
Аннотация:
Кто такой основатель проекта «Рыбарь»? Почему военные аналитики не ожидали 24 февраля? Как финансируется «Рыбарь»? Чего хочет добиться Россия в Украине? Как «Рыбарь» получает информацию от украинских информаторов? Нужны ли переговоры какой-то из сторон? И чья пропаганда эффективнее? Владимиру Дергачеву рассказывает основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.
Таймкоды:
00:00 Специнтервью. Михаил Звинчук
00:17 Биография гостя
05:33 Как появился проект «Рыбарь»?
09:23 О проекте и связи с Пригожиным
12:33 «Месячный бюджет превысил 4 млн рублей»
16:52 Про вывод войск из Херсона
19:46 Сотрудничество с ЧВК Вагнера и «агентами»
23:18 «Блицкрига не получилось»
27:53 «Такое даже мы спрогнозировать не могли» — о 24 февраля
33:28 Про ошибочные прогнозы
36:13 Какие цели боевых действий в Украине?
40:58 О переговорах
48:08 Почему ушли из Херсона?
51:58 Про затраты на боевые действия
54:03 Потери Украины и России
58:52 Что не так с мобилизацией?
01:02:17 Зачем обстреливать энергетическую инфраструктуру?
01:05:11 Про военкоров, жалобу Герасимова и пропаганде