Война с биологической точки зрения
О планах Австралии вести биологическую войну в 40-60-е годы XX века.
Война с биологической точки зрения
Сэр Макфарлейн Бернет, австралийский вирусолог, известный своим вкладом в иммунологию, получил Нобелевскую премию в 1960 г. за открытие приобретенной иммунной толерантности, а также разработал клонально-селективную теорию, носящую его имя и ставшую основой современных биотехнологий и генной инженерии. В детстве и юности Бернет был достаточно замкнутым человеком, увлеченным исследованием окружающего мира. Биографы отмечали, что в клинической практике Бернет не испытывал сочувствия к пациентам, будучи заинтересованным лишь в диагностике заболеваний.
Великая депрессия привела к сокращению зарплаты Бернета в мельбурнском Институте медицинский исследований Уолтера и Элизы Холл и он принял предложение о стажировке в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне, специализировавшемся на бактериологии, фармакологии и биохимии. Это стало возможным благодаря выделенному Фондом Рокфеллера гранту. Фонд оценил исследования Бернета в вирусологии и профинансировал ученому создание лаборатории в Мельбурне.
В ходе Второй Мировой войны вирусологи опасались повторения массовой глобальной вспышки гриппа, как это произошло после Первой мировой и Бернет сосредоточил исследовательскую деятельность Института Холл в годы войны на поиске вакцины. После Второй мировой наступил т.н. «золотой век вирусологии». Постепенно переходящий в «золотой век вирусов» …
Реперные точки в биографии Бернета, связанные с особенностями характера и источниками финансирования исследований не просто детали, а необходимые акценты. В 1947 г. Бернет становится членом Комитета по оборонным исследованиям и политике развития при правительстве Австралии. Будущий Нобелевский лауреат рекомендовал (https://www.theage.com.au/national/burnets-solution-the-plan-to-poison-s-e-asia-20020310-gdu1d3.html) австралийскому правительству продолжать разработку химического и биологического оружия с целью уничтожения продовольственных запасов и распространения инфекционных заболеваний среди населения соседних стран с целью его депопуляции.
Под соседними странами подразумеваются Индонезия и другие «перенаселенные», по мнению Бернета, страны Юго-Восточной Азии. Основной доклад ученого по вопросам применения Австралией химического и биологического оружия против северных соседей назывался «Война с биологической точки зрения».
В записке для минобороны Австралии от 1947 г. Бернет рекомендовал разработку биологического оружия которое будет действовать в тропической Азии, но не затронет австралийскую территорию с более умеренным климатом. Австралийский вирусолог предполагал, что боевые вирусы могут быть мощным оружием малонаселенной Австралии против населения ЮВА.
Цитата: «касаемо ситуации конкретно в Австралии, наиболее эффективным контрнаступательным действием против угрозы вторжения из перенаселенных азиатских стран стало бы уничтожение биологическими и химическими средствами тропических пищевых культур и распространение инфекционных заболеваний, способных распространятся в тропических, но не австралийских условиях».
В ходе работы в Комитете по оборонным исследованиям и политике развития при правительстве Австралии Бернет призывал правительство стимулировать национальные университеты к исследованиям в областях разработки и применения биологического оружия.
В конце 1946 г. австралийское минобороны пригласило Бернета на встречу с военным руководством страны для обсуждения вопросов применения биологического оружия в связи с тем, что другие англосаксонские страны уже проводят интенсивные исследования в области биологической войны. К тому же, к услугам американцев и стран Содружества были ученые, задействованные в печально известных немецких и японских программах по разработке биологического оружия.
На встрече с военными Бернет подчеркивал, что в биологической войне значительным военным преимуществом Австралии является умеренный климат, по сравнению с ЮВА.
Цитата из протокола встречи: «основной вклад местных исследований в отношении Австралии может заключаться в интенсивном исследовании возможностей ведения биологической войны в тропиках против войск и гражданского населения в условиях относительно низкого уровня гигиены и, соответственно, высокой устойчивости к распространенным инфекционным заболеваниям».
В сентябре 1947 г. Бернет присоединяется к подкомитету по химическому и биологическому оружию Комитета по разработке новых вооружений и военной техники правительства Австралии. В июне 1948 г. вирусолог пишет в заметке для комитета: «основное стратегическое применение биологического оружия может состоять в том, чтобы нанести удар по фактически побежденному противнику и заставить его сдаться, как это сделала атомная бомба в 1945 г.».
По мнению Бернета, использование биологического оружия «является огромным преимуществом, заключающемся в том, что оно не разрушает промышленный потенциал противника, который затем может быть взят под контроль в целости и сохранности».
Бернет придерживался мнения, что в биологической войне Австралия должна предпринимать наступательные действия в тропической зоне, а не обороняться. К тому же, тогда было еще мало изучено воздействие биологического оружия на тропические продовольственные культуры.
Среди прямых рекомендаций Бернета по использованию биооружия – внедрение экзотического кишечного патогена в питьевую воду в странах с низким уровнем санитарии, что гарантированно вызовет широкое распространение инфекции среди населения, или занесение желтой лихорадки в страну с соответствующими в качестве переносчиков комарами, что, без должных мер контроля, гарантированно перерастет в эпидемию, приводящую, как минимум, к инвалидности.
В 1950 г. Бернет посещает Соединенное королевство в целях изучения британских исследований в области биологического и химического оружия. По итогам поездки вирусолог сообщает правительственному комитету, что в результате моделирования ситуаций британскими вирусологами и военными, были выражены сомнения в целесообразности инициирования эпидемий среди населения противника на данном этапе развития медицины, т.к. такое средство ведение войны может затронуть использующую его сторону.
Что касается применения биооружия с целью создания критических угроз продовольственной безопасности, то подкомитет по химического и биологическому оружию, членом которого был Бернет, рекомендовал создать исследовательскую группу для изучения возможностей атаки на запасы продовольствия Индонезии и остальной ЮВА с использованием агентов биооружия. В 1951 г. подкомитет рекомендовал чтобы подотчетная ему исследовательская группа отслеживала возможности наступательного потенциала биоагентов, которые будут эффективны в уничтожении продовольственных запасов в условиях ЮВА.
К середине 50-х деятельность подкомитета по химическому и биологическому оружию была свернута, т.к. в тренде было (https://t.me/thehegemonist/1439) ЯО, крайне возбуждавшее интерес австралийского премьера Роберта Мензиса. В 1972 г. австралийцы присоединились к Конвенции о биологическом оружии.
https://t.me/thehegemonist/1903 – цинк