В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур региона. «Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», – сказал он и добавил, что в состав батальона войдут 50 бывших украинских военнослужащих, добровольно перешедших на сторону республики. 24 сентября украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свое предложение они передали в устной форме через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку. Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) по распоряжению украинского президента Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области. «По сведениям...