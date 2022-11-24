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В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru

Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур региона. «Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», – сказал он и добавил, что в состав батальона войдут 50 бывших украинских военнослужащих, добровольно перешедших на сторону республики. 24 сентября украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свое предложение они передали в устной форме через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку. Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) по распоряжению украинского президента Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области. «По сведениям...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_dnr_sformirovali_batalon_iz_chisla_ukrainskih_vojennoplennyh_561.htm
Метки: картина дня
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