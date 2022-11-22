1964. Улица Карла Маркса зимой. Фотограф Александр Георгиевич Васильев.
01. Улица Карла Маркса, 15. Кинотеатр «Гигант»
Здание кинотеатра «Гигант» было построено в 1910 и реконструировано в 1950-х с полным изменением фасада и пристройкой на месте сквера малого и кассового залов. До революции здесь находился один из крупнейших кинотеатров Иркутска — «Иллюзион», принадлежавший фирме «Дон Отелло и Алексеев»
04. Улица Карла Маркса,13. Редакция газеты «Восточно-Сибирская правда»
«Восточно-Сибирская правда» — общественно-политическая и деловая газета Иркутской области. Первый номер газеты вышел 12 января 1918. Название газеты придумал Мартемьян Рютин. Карла Маркса, 13. Находится в здании, построенном в 1905-1908 страховым обществом «Россия». Следующее здание по адресу Карла Маркса, 13 – бывшие типолитография и книжный магазин П.И. Макушина и В.М. Посохина. Здание было выстроено специально для типографии в 1903 году. Фасад здания в стиле модерн выходит на ул.Карла Маркса и до сих пор поражает красотой и архитектурными особенностями: кирпичная кладка, башенки и ниша в виде арочного проема, где установлен цветной макет земного шара, придающий зданию необычный и нарядный вид.Партнеры – Макушин и Посохин – позаботились о том, чтобы снабдить типографию самым современным на то время оборудованием: две скоропечатные машины были закуплены в Германии.
Первый этаж «Торгового дома Макушина и Посохина» занимал книжный магазин, во втором были жилые помещения, в дворовой части здания размещались типолитография и переплетный цех. В наши дни здесь находятся Иркутская областная типография № 1, а также отдел природы и музейная студия Иркутского государственного объединенного музея.
Улица Карла Маркса,11. Иркутский финансово-экономический институт, ныне Байкальский государственный университет экономики и права. Его правое крыло — пристроенное здание бывшего Александро-Мариинского пятиклассного городского начального училища, возведённое в 1895 по проекту архитектора В.А. Рассушина, а левое — здание постройки 1934.
11. Перекресток улиц Ленина и Карла Маркса
14. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина. Поликлиника Кировского района
На заднем плане здание бывшего отделения Русско-Азиатского банка. Сегодня в нём находится поликлиника № 2.(Карла Маркса, 9)
Торжественная закладка здания иркутского филиала состоялась 16 мая 1910 года, а в 1912 году строительные работы были полностью завершены. Проект в актуальном для того времени стиле модерн был разработан иркутским гражданским инженером В.И. Коляновским.
После революции 1917 года, когда банк прекратил свое существование, здание в своих целях использовала новая власть. В конце 1917-го – начале 1918 года здесь размещался Губернский военно-революционный комитет. В ноябре 1919 года в его помещениях заседало правительство А.В. Колчака, а в 1920-х годах находились губревком и губисполком. С балкона этого здания председатель ВРК А.А. Ширямов приветствовал вступившую в Иркутск Пятую армию. С 1930 года и до настоящего времени здание используется под районную поликлинику.
17. Улица Карла Маркса
Справа поликлиника № 2.(Карла Маркса, 9), чуть дальше Здание управления Восточно-Сибирской железной дороги (Карла Маркса, 7). Здание было построено в 1950-х годах с использованием форм и приёмов классического наследства по проекту архитектора Д. Гольштейна, включившее в себя с левой стороны реконструированное здание постройки 1930-х годов.