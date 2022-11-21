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Токаев снова президент

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По итогам президентских выборов в Казахстане ожидаемо победил Токаев, набрав 81,3% голосов.
На втором месте кандидат – против всех. Остальные и того меньше.
Особой интриги тут не было – свое президентство (вернее его продление), Токаев выиграл в начале 2022-го года, когда в стране был подавлен мятеж, а клан Назарбаева лишился большей части власти и влияния (сам Назарбаев лишился всей власти и существенной части привилегий). Так что Токаев фактически имел и имеет картбланш на коррекцию Конституции под себя, не считая даже таких мелочей, как переименования столицы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7986453.html
Метки: Казахстан, назарбаев, средняя азия, токаев
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