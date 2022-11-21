Токаев снова президент
По итогам президентских выборов в Казахстане ожидаемо победил Токаев, набрав 81,3% голосов.
На втором месте кандидат – против всех. Остальные и того меньше.
Особой интриги тут не было – свое президентство (вернее его продление), Токаев выиграл в начале 2022-го года, когда в стране был подавлен мятеж, а клан Назарбаева лишился большей части власти и влияния (сам Назарбаев лишился всей власти и существенной части привилегий). Так что Токаев фактически имел и имеет картбланш на коррекцию Конституции под себя, не считая даже таких мелочей, как переименования столицы.
еще один эквилибрист..прикрыл одиозного нурсултана