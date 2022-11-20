Эрдоган “попутал берега”: Турция ПЕРЕКРОЕТ БОСФОР для Нефти из РФ | Геоэнергетика Инфо
Эрдоган “попутал берега”: Турция ПЕРЕКРОЕТ БОСФОР для Нефти из РФ. Геоэнергетика Инфо
Из-за новых ограничений в отношении России со стороны стран ЕС Турция ввела новое правило для прохода нефтяных танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы. С первого декабря судам нужно будет предъявлять страховку при проходе через воды страны.
Власти Турции предупредили крупнейших грузоперевозчиков нефти, что их судам нужно будет предъявлять страховку при проходе через проливы страны, сообщает news.ru со ссылкой на Bloomberg. Это связано с активизацией новых санкций ЕС в отношение России. Аналитики агенства считают, что новые ограничения могут существенно сократить поток транспортировок российского сырья. То есть нефтяные танкеры, по решению Анкары, у которых нет страховочного покрытия, не смогут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.
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