Борис Екимов. Родня. Рассказ. Читает Валерий Хлевинский (1988)
Борис Екимов. Родня. Рассказ. Читает Валерий Хлевинский
Герой рассказа приехал из колхоза в город по делам и решил навестить своего старого друга. И тут он узнает, что тот отдал в дом для престарелых своего деда. Он привез его из деревни, продал там его дом, но в городской квартире он ему не нужен. Герой романа едет в дом престарелых и забирает его к себе.
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Исполнители: Хлевинский Валерий
Год производства: 1988