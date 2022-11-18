Газовый дефолт Молдовы: страна готовится Жить БЕЗ ГАЗА | Геоэнергетика Инфо
Газовый дефолт Молдовы: страна готовится Жить БЕЗ ГАЗА. Геоэнергетика Инфо
Молдавский газовый кризис показал, что европейские поставщики не будут продавать газ по ценам ниже, чем в хабах. В то же время страны могут быть уверены, что цены «Газпрома» не будут выше, чем в европейских хабах. Молдавский газовый кризис удивил многих своей внезапностью. Срок действия старого договора с «Газпромом» подходил к концу, а согласовать новый не получалось, из-за чего на протяжении нескольких недель было неясно, не останется ли страна без газа зимой. Однако задолго до нынешнего кризиса в газовых отношениях Молдавии и России было немало неразрешенных противоречий – прежде всего, неоплаченный долг, который и сыграл важную роль в последнем обострении.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #молдова #энергетическийкризис #газпром #европа
Зато презик из Румынии -девка со стеклянным глазами ,уевропейка..Бог спас Беларусь от Котлетосветки шлю..хи литовской ,а вот бедных хохлов кем только не унизили -в конце пианиста кокаиниста подсунули..Вот цука Нуландиха ,накормила их отравленными булочками на майдане и лишила разума..но и её с лондоном проект Новороссии провалился ,Царев не своим голосом орет от несбывшихся надежд,детки то все в Лондоне…как и у остальных патгиотов Русского Мира..Суркова..