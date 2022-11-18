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Газовый дефолт Молдовы: страна готовится Жить БЕЗ ГАЗА | Геоэнергетика Инфо

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Газовый дефолт Молдовы: страна готовится Жить БЕЗ ГАЗА. Геоэнергетика Инфо
Молдавский газовый кризис показал, что европейские поставщики не будут продавать газ по ценам ниже, чем в хабах. В то же время страны могут быть уверены, что цены «Газпрома» не будут выше, чем в европейских хабах. Молдавский газовый кризис удивил многих своей внезапностью. Срок действия старого договора с «Газпромом» подходил к концу, а согласовать новый не получалось, из-за чего на протяжении нескольких недель было неясно, не останется ли страна без газа зимой. Однако задолго до нынешнего кризиса в газовых отношениях Молдавии и России было немало неразрешенных противоречий – прежде всего, неоплаченный долг, который и сыграл важную роль в последнем обострении.
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#Марцинкевич #новости #газ #молдова #энергетическийкризис #газпром #европа
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KlBMwjjANhk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26877 22627
    марина два часа назад

      Зато презик из Румынии -девка со стеклянным глазами ,уевропейка..Бог спас Беларусь от Котлетосветки шлю..хи литовской ,а вот бедных хохлов кем только не унизили -в конце пианиста кокаиниста подсунули..Вот цука Нуландиха ,накормила их отравленными булочками на майдане и лишила разума..но и её с лондоном проект Новороссии провалился ,Царев не своим голосом орет от несбывшихся надежд,детки то все в Лондоне…как и у остальных патгиотов Русского Мира..Суркова..

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