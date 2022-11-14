Наша политика односторонних санкций совершенно не понята и не воспринята
Исполнительный директор французского энергогиганта TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что остальной мир, а именно страны Азии и Африки, "не разделяют взгляд западного мира на конфликт между Россией и Украиной".
«Я был поражён открывшимся мне обстоятельством. Уже после начала конфликта я полетел в Индию для переговоров об инвестициях. И был ошарашён реакцией индийских собеседников, а позже и переговорщиков на Ближнем Востоке, куда я отправился далее.
Все они, в противоположность нам, европейцам, которые находились в шоке от российской агрессии на Украине сказали: «А как же вы, европейцы, такое допустили?». Я понял, что наше видение, наша картинка этого конфликта, наша, я имею в виду Западный мир, европейцев и американцев, совершенно не разделяется всем остальным огромным Миром.
Наша политика односторонних санкций совершенно не понята и не воспринята. Этот феномен нам обязательно надо учитывать. И не надо себя обманывать, что только китайцы поддерживают русских. Их поддерживает гораздо большее количество людей"
Просто если считать, что весь мир это США и их сателлиты, то картинка складывается. А если понимать, что весь мир это не только и не столько США и их сателлиты, то картинка моментально рассыпается. Это вопрос трансформации мышлешния и отхода от догм периода безогорочного американского гегемонизма.
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Сегодня Нарышкин перетёр с Бернсом в Анкаре. Пурга знатная поднята CNN для окозамыливания. Видать,- есть тема по баблу, которая может ударить по глубине в Пиндосии. Так ограбить (в таком количестве) буратин, одномоментно, могут только маринкины поцы. Да ещё и “хвост” к демократам прицепить. Но всё это на контроле того, кто улыбается в пшеничные усы, как вариант.