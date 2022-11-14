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К вопросу обеспечения деятельности войск

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К вопросу обеспечения деятельности войск

Каждый образец вооружения, техники, предмет снабжения, который сейчас есть в войсках, который вы видите по телевизору, на который вы скинулись с друзьями, будет либо уничтожен в течение ближайшего года, либо полностью выработает свой ресурс.

Исключений не будет. Помните это.

Наши войска, как непосредственно находящиеся на линии боевого соприкосновения, так и в тылу находятся в условиях острого дефицита множества самых обыденных, но при этом крайне необходимых вещей.

Снабжение войск и отчеты о снабжении до сих пор исходят из ранее существовавших норм.

Так по норме № 1 костюм (куртка и брюки) летний выдается 1 на 2 года, а в боевых и тыловых условиях служит от месяца до трех, тоже самое со всеми другими предметами экипировки и обеспечения.

Не должен военнослужащий, командир, от подразделения и до объединения переживать по поводу наличия инструмента, экипировки, техники. Всегда и везде всего должно быть много. Форма на себе, комплект в пункте временной дислокации, еще один в пункте постоянной, бронежилетов – 2, ножей, подсумков, лопат, пил , топоров – без счета.

И! Без идиотского всепронизывающего учета и страха наказания за утрату. Сгорела палатка – завтра будет новая. Промок и сгнил спальник – не мерзнешь, и с пневмонией отбиваешь атаки, а получаешь два и мембранный чехол.

Кроме того, наконец-то созданы органы и механизмы, которые позволяют все это закупать не за счет наших общих добровольных пожертвований разрозненно и бессистемно, а за счет наших налогов, которые для этого мы и платим, и готовы бы платить больше, если увидим их нормальное администрирование без форумов и выставок.

Давайте поддержим армию и тыл.

Я хочу, чтобы наши бойцы наконец начали жаловаться на отсутствие фисташкового мороженного на переднем крае, а не на присутствие отсутствия всего.

Перефразируя Василя Быкова:

«Все на фронте было нелимитированно, всего было в достатке и вдоволь, кроме людей. Из тыла, из пунктов формирования и обучения шло к фронту пополнение — немногочисленные группы отъевшихся, мотивированных и отлично обученных людей.»

Предупреждая вопрос: а если украдут?

Куда они это украдут? А если и украдут? За это уже заплачено, уже получена выручка, прибыль, налоги, зарплаты, все это не будет вывезено из страны, а либо будет уничтожено, либо использовано для дела. Забудьте.

Что же можно и нужно закупить и произвести для нужд армии?

А) Фортификация и инженерные сооружения:

1) шанцевый инструмент (малая саперная лопатка на человека, БСЛ – на двоих, кирка (там грунты тяжелые) – на 5 человек, топор – на 5 человек, молоток, зубило и т.п. – на 5.

2) бензоинструмент (пилы – одна на отделение, боевую машину, автомобиль, электрогенераторы – два на отделение, остро необходим весь диапазон от 1 до 30 кВт, мотопомпы – 2 на взвод)

3) инженерная техника (тракторы с навесными агрегатами, экскаваторы любых размеров, бульдозеры, краны, манипуляторы любой грузоподъемности) – из расчета не менее 1 шт каждого типа на километр фронта.

4) железобетонные конструкции (перекрытия дзотов, землянок, блиндажей, готовые жб дзоты, блиндажи, землянки) – исходя из опыта украинских опорных пунктов. Тысячи дзотов, десятки тысяч отдельных ЖБ-изделий.

5) Деревянные изделия (готовый профилированный брус, фанера, osb-плита – сотни тысяч кубометров). Хватит наблюдать, как пехота топорами рубит жидкий южный подлесок на накаты блиндажей. В-первую очередь закупить и поставить брус, доски, метизы не менее 400 000 м3 ежемесячно, во-вторую – посадить проектировщиков разработать готовые изделия (землянки, доты, хозпостройки, бани, кухни). Загрузить все домостроительные компании выпуском комплектов для оборудования полос обороны и мест размещения личного состава.

6) Масксети, полиэтиленовые плёнки, рулонные утеплители, защитные сети от сбрасываемых боеприпасов – сотни тысяч м2 ежемесячно.

7) Баки, цистерны для воды и топлива.

8) Печи дровяные, обогреватели, бензиновые и газовые плитки, каталитические обогреватели – не менее двух на отделение, одной на боевую машину, автомобиль.

Б) Быт

Палатки, спальники, обувь (тактическая, резиновая, ЭВА-сапоги), одежда, термобелье, боевая экипировка (подсумки, рюкзаки, разгрузки, плитоноски (бронежилеты), каталитические и химические грелки (руки, ноги, без демаскирования) – из расчета 2 млн комплектов каждого типа к концу первого полугодия 2023 г.;

Повербанки – 30000 mA h на человека;

Мультитулы, ножи, инструмент для ремонта техники – 1,2 изделия на человека, 1,2 комплекта на машину.

В) Медицина тактическая

Бинты, турникеты, жгуты, гемостатические повязки, окклюзионные пластыри. Тут даже не нужна медпромышленность. – 2 млн комплектов комплектов аптечек к концу первого полугодия 2023 г.

Г) Питание

Пищевые рационы (нормальная разнообразная вкусная еда, а не сухпайки) 1,5 комплекта на человека в день;

Питьевая вода, соки, воды – неограниченно.

Д) Связь

1,2-1,5 цифровых радиостанции на человека, боевую машину, автомобиль к концу первого полугодия 2023 г.;

1,1 приемник ГЛОНАСС к на человека, боевую машину, автомобиль к концу первого полугодия 2023 г.

Отдельно стоит вопрос дооснащения автомобильным транспортом переднего края и ближнего тыла.

Автомобиль на фронте живет недолго, но без него не живут и умирают наши солдаты.

Автомобиль на фронте это: подвоз боеприпасов, продуктов, воды, топлива, оружия, платформа для оружия, связи, средств разведки, это облегчение тяжелого физического труда и спасение жизней раненных.

Фронту не хватает автомобилей всех размеров, от Нивы до четырехосных КАМАЗов.

1) Часть машин «съедает» логистика. Караваны полноприводных камазов, тянущихся по скоростным трассам – это преступление.

Все эти машины могли бы быть на фронте. Их задачи, за исключением доставки части боеприпасов и техники, отлично решат логистические компании, которые с началом СВО лишились значительных рынков перевозок импортируемой и экспортируемой продукции. Поддержим логистиков – дадим фронту технику!

2) В стране простаивают автозаводы. ГАЗ, УАЗ, Урал, КАМАЗ, АвтоВАЗ. Все загружены далеко не на 100%. Необходимо выкупить все производтсво под задачи СВО.

Начнем с Нив, Патриотов, Буханок, Соболей – они нужны в каждом подразделении. Давайте наплюем наконец на нормы. Не надо комроты вымаливать КАМАЗ для подвоза БК, это может сделать его УАЗ Пикап, привлекая значительно меньше внимания разведки противника.

Садко Next – в максимальных объемах, пусть он и не стоит на снабжении, но армии нужен небольшой полноприводный грузовик, который пройдет везде и вывезет на себе всё.

Урал, КАМАЗ. Только у одного КАМАЗа свободные мощности – более 10000 грузовиков в год, а Минобороны заказывает единицы сотен бронеавтомобилей. Давайте выкупим технику, доработаем и упростим конструкторскую документацию на бронеавтомобили на базе Урал и КАМАЗ для ее адаптации на гражданских производствах и дадим наконец армии наш массовый MRAP. Поверьте, до военных никогда не дойдет, что дешевле за 20 млн получить бронеавтомобиль, чем заплатить 200 млн за убитых одной миной в одном тентовованном Урале. Это разные статьи расходов!

Крупные компании-передельщики автомобилей в машины скорой помощи, маршрутки, автолавки (Луидор, Самотлор-НН и т.п.) все силы должны бросить на медавтомобили, возможно бронированные, полевые банно-прачечные комплексы, автокухни, штабные машины и т.п.

Производители полуприцепов, самосвальных кузовов – можно и нужно переориентировать на бронирование грузовых автомобилей и производство бронекапсул (например самосвалы сваривают фактически из бронесталей, у типичных сталей типа Hardox очень высокие характеристики прочности) у них сейчас огромные простаивающие возможности, туда же можно причислить судостроителей, которые обладают огромными свободными мощностями по резки и сварке металла.

Резюмируя: каждый на своем месте должен видеть и находить проблемы и у себя и у соседей, находить способы их решения и заставлять себя, окружающих и руководство решать их.

https://telegra.ph/K-voprosu-obespecheniya-deyatelnosti-vojsk-11-13 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7972786.html
Метки: война на украине, вс рф, промышленность, Россия, тыл, Украина
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