К вопросу обеспечения деятельности войск
К вопросу обеспечения деятельности войск
Каждый образец вооружения, техники, предмет снабжения, который сейчас есть в войсках, который вы видите по телевизору, на который вы скинулись с друзьями, будет либо уничтожен в течение ближайшего года, либо полностью выработает свой ресурс.
Исключений не будет. Помните это.
Наши войска, как непосредственно находящиеся на линии боевого соприкосновения, так и в тылу находятся в условиях острого дефицита множества самых обыденных, но при этом крайне необходимых вещей.
Снабжение войск и отчеты о снабжении до сих пор исходят из ранее существовавших норм.
Так по норме № 1 костюм (куртка и брюки) летний выдается 1 на 2 года, а в боевых и тыловых условиях служит от месяца до трех, тоже самое со всеми другими предметами экипировки и обеспечения.
Не должен военнослужащий, командир, от подразделения и до объединения переживать по поводу наличия инструмента, экипировки, техники. Всегда и везде всего должно быть много. Форма на себе, комплект в пункте временной дислокации, еще один в пункте постоянной, бронежилетов – 2, ножей, подсумков, лопат, пил , топоров – без счета.
И! Без идиотского всепронизывающего учета и страха наказания за утрату. Сгорела палатка – завтра будет новая. Промок и сгнил спальник – не мерзнешь, и с пневмонией отбиваешь атаки, а получаешь два и мембранный чехол.
Кроме того, наконец-то созданы органы и механизмы, которые позволяют все это закупать не за счет наших общих добровольных пожертвований разрозненно и бессистемно, а за счет наших налогов, которые для этого мы и платим, и готовы бы платить больше, если увидим их нормальное администрирование без форумов и выставок.
Давайте поддержим армию и тыл.
Я хочу, чтобы наши бойцы наконец начали жаловаться на отсутствие фисташкового мороженного на переднем крае, а не на присутствие отсутствия всего.
Перефразируя Василя Быкова:
«Все на фронте было нелимитированно, всего было в достатке и вдоволь, кроме людей. Из тыла, из пунктов формирования и обучения шло к фронту пополнение — немногочисленные группы отъевшихся, мотивированных и отлично обученных людей.»
Предупреждая вопрос: а если украдут?
Куда они это украдут? А если и украдут? За это уже заплачено, уже получена выручка, прибыль, налоги, зарплаты, все это не будет вывезено из страны, а либо будет уничтожено, либо использовано для дела. Забудьте.
Что же можно и нужно закупить и произвести для нужд армии?
А) Фортификация и инженерные сооружения:
1) шанцевый инструмент (малая саперная лопатка на человека, БСЛ – на двоих, кирка (там грунты тяжелые) – на 5 человек, топор – на 5 человек, молоток, зубило и т.п. – на 5.
2) бензоинструмент (пилы – одна на отделение, боевую машину, автомобиль, электрогенераторы – два на отделение, остро необходим весь диапазон от 1 до 30 кВт, мотопомпы – 2 на взвод)
3) инженерная техника (тракторы с навесными агрегатами, экскаваторы любых размеров, бульдозеры, краны, манипуляторы любой грузоподъемности) – из расчета не менее 1 шт каждого типа на километр фронта.
4) железобетонные конструкции (перекрытия дзотов, землянок, блиндажей, готовые жб дзоты, блиндажи, землянки) – исходя из опыта украинских опорных пунктов. Тысячи дзотов, десятки тысяч отдельных ЖБ-изделий.
5) Деревянные изделия (готовый профилированный брус, фанера, osb-плита – сотни тысяч кубометров). Хватит наблюдать, как пехота топорами рубит жидкий южный подлесок на накаты блиндажей. В-первую очередь закупить и поставить брус, доски, метизы не менее 400 000 м3 ежемесячно, во-вторую – посадить проектировщиков разработать готовые изделия (землянки, доты, хозпостройки, бани, кухни). Загрузить все домостроительные компании выпуском комплектов для оборудования полос обороны и мест размещения личного состава.
6) Масксети, полиэтиленовые плёнки, рулонные утеплители, защитные сети от сбрасываемых боеприпасов – сотни тысяч м2 ежемесячно.
7) Баки, цистерны для воды и топлива.
8) Печи дровяные, обогреватели, бензиновые и газовые плитки, каталитические обогреватели – не менее двух на отделение, одной на боевую машину, автомобиль.
Б) Быт
Палатки, спальники, обувь (тактическая, резиновая, ЭВА-сапоги), одежда, термобелье, боевая экипировка (подсумки, рюкзаки, разгрузки, плитоноски (бронежилеты), каталитические и химические грелки (руки, ноги, без демаскирования) – из расчета 2 млн комплектов каждого типа к концу первого полугодия 2023 г.;
Повербанки – 30000 mA h на человека;
Мультитулы, ножи, инструмент для ремонта техники – 1,2 изделия на человека, 1,2 комплекта на машину.
В) Медицина тактическая
Бинты, турникеты, жгуты, гемостатические повязки, окклюзионные пластыри. Тут даже не нужна медпромышленность. – 2 млн комплектов комплектов аптечек к концу первого полугодия 2023 г.
Г) Питание
Пищевые рационы (нормальная разнообразная вкусная еда, а не сухпайки) 1,5 комплекта на человека в день;
Питьевая вода, соки, воды – неограниченно.
Д) Связь
1,2-1,5 цифровых радиостанции на человека, боевую машину, автомобиль к концу первого полугодия 2023 г.;
1,1 приемник ГЛОНАСС к на человека, боевую машину, автомобиль к концу первого полугодия 2023 г.
Отдельно стоит вопрос дооснащения автомобильным транспортом переднего края и ближнего тыла.
Автомобиль на фронте живет недолго, но без него не живут и умирают наши солдаты.
Автомобиль на фронте это: подвоз боеприпасов, продуктов, воды, топлива, оружия, платформа для оружия, связи, средств разведки, это облегчение тяжелого физического труда и спасение жизней раненных.
Фронту не хватает автомобилей всех размеров, от Нивы до четырехосных КАМАЗов.
1) Часть машин «съедает» логистика. Караваны полноприводных камазов, тянущихся по скоростным трассам – это преступление.
Все эти машины могли бы быть на фронте. Их задачи, за исключением доставки части боеприпасов и техники, отлично решат логистические компании, которые с началом СВО лишились значительных рынков перевозок импортируемой и экспортируемой продукции. Поддержим логистиков – дадим фронту технику!
2) В стране простаивают автозаводы. ГАЗ, УАЗ, Урал, КАМАЗ, АвтоВАЗ. Все загружены далеко не на 100%. Необходимо выкупить все производтсво под задачи СВО.
Начнем с Нив, Патриотов, Буханок, Соболей – они нужны в каждом подразделении. Давайте наплюем наконец на нормы. Не надо комроты вымаливать КАМАЗ для подвоза БК, это может сделать его УАЗ Пикап, привлекая значительно меньше внимания разведки противника.
Садко Next – в максимальных объемах, пусть он и не стоит на снабжении, но армии нужен небольшой полноприводный грузовик, который пройдет везде и вывезет на себе всё.
Урал, КАМАЗ. Только у одного КАМАЗа свободные мощности – более 10000 грузовиков в год, а Минобороны заказывает единицы сотен бронеавтомобилей. Давайте выкупим технику, доработаем и упростим конструкторскую документацию на бронеавтомобили на базе Урал и КАМАЗ для ее адаптации на гражданских производствах и дадим наконец армии наш массовый MRAP. Поверьте, до военных никогда не дойдет, что дешевле за 20 млн получить бронеавтомобиль, чем заплатить 200 млн за убитых одной миной в одном тентовованном Урале. Это разные статьи расходов!
Крупные компании-передельщики автомобилей в машины скорой помощи, маршрутки, автолавки (Луидор, Самотлор-НН и т.п.) все силы должны бросить на медавтомобили, возможно бронированные, полевые банно-прачечные комплексы, автокухни, штабные машины и т.п.
Производители полуприцепов, самосвальных кузовов – можно и нужно переориентировать на бронирование грузовых автомобилей и производство бронекапсул (например самосвалы сваривают фактически из бронесталей, у типичных сталей типа Hardox очень высокие характеристики прочности) у них сейчас огромные простаивающие возможности, туда же можно причислить судостроителей, которые обладают огромными свободными мощностями по резки и сварке металла.
Резюмируя: каждый на своем месте должен видеть и находить проблемы и у себя и у соседей, находить способы их решения и заставлять себя, окружающих и руководство решать их.
https://telegra.ph/K-voprosu-obespecheniya-deyatelnosti-vojsk-11-13 – цинк