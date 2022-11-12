М. Тягур. Ленинград и область во время Советско-финляндской войны. Ч. 3 “Город, погружённый во тьму”
Историк, к. и. н. Михаил Тягур продолжает рассказ о жизни Ленинграда и Ленинградской области во время Советско-финляндской войны. В заключительной части повествуется о том, какие изменения война внесла во внешний облик Ленинграда и в повседневность ленинградцев. Часть жизни прифронтового города стали режим светомаскировки и усиленные патрули милиции, разговоры о преступности и другие (порой фантастические) слухи, перебои в торговле и заметно увеличившиеся по сравнению с довоенными очереди.
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