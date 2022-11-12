Главная » История, Творчество

Царицын. Часть 2

6 0


Царицын. Часть 1

01. Общий вид.jpg
01. Общий вид

02. Общий вид центра города.jpg
02. Общий вид центра города

03. Общий вид на город и р. Волгу.jpg
03. Общий вид на город и р. Волгу

04. Вид с Волги.jpg
04. Вид с Волги

05. Вид с Волги.jpg

06. Вид с птичьего полета.jpg
06. Вид с птичьего полета

07. Общий вид вокзал ж. д. и Воронежская улица.jpg
07. Общий вид вокзал ж. д. и Воронежская улица

08. Город, Столичная гостиница и Скорбященская площадь.jpg
08. Город, Столичная гостиница и Скорбященская площадь

09. Государственный банк и Лютеранская кирка.jpg
09. Государственный банк и Лютеранская кирка

10. Лютеранская кирка.jpg
10. Лютеранская кирка

11. Московская улица и здание Земской Управы.jpg
11. Московская улица и здание Земской Управы

12. Пушкинская улица.jpg
12. Пушкинская улица

13. Улица Гоголя.jpg
13. Улица Гоголя

14. Тюрьма.jpg
14. Тюрьма

15. Набережная улица.jpg
15. Набережная улица

16. Свято-Духовский монастырь.jpg
16. Свято-Духовский монастырь

17. Набережная часть Волги и пристань спасения на водах.jpg
17. Набережная часть Волги и пристань спасения на водах

18. Пристань Актюбинского пароходства.jpg
8. Пристань Актюбинского пароходства

19. Донская пристань.jpg
19. Донская пристань
Источник: https://humus.livejournal.com/8673246.html
Метки: история, Россия, саратовская губерния, фото, царицын
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
3 дня товарища Сталина в битве за Царицын
Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др.
Волгоград переименуют в Царицын из страха перед Сталинградом
Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война "троянцев" за Новый Египет. Путь к Волге.
Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война "троянцев" за Русскую равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru