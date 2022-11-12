Царицын. Часть 2
Царицын. Часть 1
01. Общий вид
02. Общий вид центра города
03. Общий вид на город и р. Волгу
04. Вид с Волги
06. Вид с птичьего полета
07. Общий вид вокзал ж. д. и Воронежская улица
08. Город, Столичная гостиница и Скорбященская площадь
09. Государственный банк и Лютеранская кирка
10. Лютеранская кирка
11. Московская улица и здание Земской Управы
12. Пушкинская улица
13. Улица Гоголя
14. Тюрьма
15. Набережная улица
16. Свято-Духовский монастырь
17. Набережная часть Волги и пристань спасения на водах
8. Пристань Актюбинского пароходства
19. Донская пристань