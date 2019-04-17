Главная » Вооруженные силы, История

3 дня товарища Сталина в битве за Царицын

13:12. 17 апреля 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:


3 дня товарища Сталина в битве за Царицын




В чём ценность и польза таких изданий, как «Сталин. Труды», где под одной обложкой собраны, подготовлены к публикации, прокомментированы и расположены в хронологическом порядке все доступные на сегодняшний день авторские документы? Представим себе, что с опорой на сталинские тома профессиональный историк попытался бы реконструировать какой-нибудь, пусть небольшой исторический период, и посмотрим, что бы из этого вышло..
Ниже всюду вместе с указанием населённых пунктов в скобках укажем их удалённость от Царицына, о событиях вокруг которого и пойдёт речь в этой заметке.

14 августа 1918 года. Юг России. Г. Царицын-на-Волге.

Развернулось первое наступление белоказаков на город. Приказом № 13 Военсовета Северо-Кавказского военного округа (СКВО) Царицын объявлен на осадном положении. Конница генерала А.П. Фицхелаурова взяла Калач, Богучар, Павловск (все — Воронежская губ.) и, двигаясь на юг, захватила Иловлю (75 км. сев.-зап. от Царицына). В то же время генерал К.К. Мамантов наступал на город с запада, на Бекетовку, Червлёную балку, Сарепту (15–20 км зап., юго-зап. от города). Красные не поддались. Командующий 10 армией РККА, член Военсовета К.Е. Ворошилов сообщал в Царицын И.В. Сталину:

«Положение на фронте восстановлено. Нами заняты известные вам позиции [район Воропоново]. Кавалерия противника силою около 1000 человек стремится зайти с левого фланга балкой Червлёной. Приняты необходимые предупредительные меры…»

В этот день в экстренном выпуске царицынского «Солдата Революции» опубликовано обращение:

«Товарищи рабочие, крестьяне, казаки! Враг трудового народа наступает со всех сторон извне и изнутри; против него должны сплотиться с оружием в руках самые смелые и честные борцы, все, кто готов идти до конца вместе с трудовым народом, все, кто готов умереть с ним и за него. Не теряйте ни минуты — враг у порога вашей хаты. Все на ноги! К оружию!»

Военный корреспондент сообщал о том, что винтовочным огнём с красного бронепоезда у Паншино (50 км. сев. зап.) рассеян казачий разъезд.
На пути белоказаков встретили упорное сопротивление защитников и мощный заслон из советских бронепоездов бронеколонны Ф.Н. Алябьева, курсировавших по кольцевой железной дороге. На участке Лог — Иловля 14 августа с «кадетами» схлестнулись сербы интернационального полка Савы Лазича. По докладу последнего, «сербский полк почти весь лёг в бою, осталось 3-4 десятка бойцов». Среди отличившихся особо отмечен впоследствии легендарный Олеко Дундич.

Белоказаки прорвались на стыке Морозово-Донецкой и Коммунистической дивизий и захватили разъезды Воропоново — Гумрак, а на северо-западе от города — Городище (12 км).

О степени угрозы городу свидетельствует следующий факт. Из Астрахани от уполномоченного Н.А. Анисимова поступил запрос: состоит ли некий Шостак в Высшей военной инспекции. Сталин сообщил, что сведений о Шостаке нет, и добавил: «Положение Царицына стало безвыходным. Просим не отправлять пароходов [в] Царицын».

О военной инспекции речь ещё будет впереди…
Паники не было. Для обороны города мобилизовали всё, что можно. Военсовет выпустил СКВО Приказ № 16, предписывавший «мобилизовать весь работоспособный буржуазный элемент в возрасте от 28 до 34 лет, т.е. родившихся в 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 годах, и организовать команды для окопных и полевых работ».

Угроза со стороны Воропоново (10 км. зап.) заставила Военсовет подкрепить обороняющихся с воздуха. Сталин, С.К. Минин и Ворошилов подписали указание авиакому А.А. Шаврову «организовать завтра утром к часам шести… выступление отряда лётчиков на фронт по направлению Воропоново (от Воропоново) — запад, вооружив лётчиков бомбами и пулемётами».
По призыву Военсовета на фронт направились отряды рабочих-добровольцев, поднявшихся на защиту города. Красногвардейцы Ельшанки, Садовой, Отрадного, развернувшись в Ново-Никольский полк, заняли позицию между Песчанкой и Бекетовкой [11 км. ю.-з.]. Силами рабочих Бекетовки и крестьян с. Отрада [13 км. юг.] был создан сплошной заслон от Бекетовки до Воропоново.В ночь на 15 августа бывший подполковник Маркевич поднял белогвардейское восстание в Астрахани. Восставшие захватили все советские учреждения, телеграф, телефон.

15 августа 1918 года.

О том, что бои на подступах к городу не прекратились с наступлением темноты, свидетельствует телеграмма, направленная Военсоветом в Москву В.И. Ленину: «Ночью наступление противника приостановлено. Положение угрожающее. Астраханскому военкомиссариату необходимо экстренно 50 миллионов патронов. Посылать под охраной по железной дороге».

К полудню картина сложилась следующая (из телеграммы Военсовета в Москву, Ленину): «Наши войска укрепились на высотах вблизи города. Войска держатся хорошо. Правый фланг между Гумраком [12 км. сев.-зап.] и Котлубанью [40 км. сев.-зап.]. Левый опускается Воропоново [10 км. зап.] и Садовая [5 км. зап.]. При участии рабочих одного района атака противника на левом фланге отбита, противник отогнан к Воропонову».

Как видно из сводки, на западе белые фактически вышли на окраину Царицына.
В полдень Военсовет своим указанием перебросил из Сарепты к Воропоново пехотный полк (столь громкие наименования, как «фронт», «дивизия», «полк» в тех условиях, как правило, были сугубо номинальны. В данном случае, речь идёт в лучшем случае о нескольких сотнях человек).
В 12.15 ушла телеграмма в Камышин: «Положение Царицына безвыходное просим задержать грузы на Царицын, отошедшие пароходы вернуть обратно».
В эти часы выдан мандат В.М. Лукашову (Вадиму), содержание которого не оставляет сомнений в оценке положения на фронте: «Т. Вадим (Лукашов), заместитель заведующего Военно-Контрольным отделом Сев.-Кав. Военного округа, прикомандировывается к Военному Совету с неограниченным правом и командируется на Царицынский фронт со специальным поручением. Он, как представитель Военного Совета, уполномочивается на месте принять все меры, не исключая самых крайних, для поддержания в войсках порядка и революционной дисциплины».
Сталин и Минин направили предписание коменданту города: «С получением сего принять экстренные меры для задержания всех бегущих с фронта, укрывающихся на вокзале, на пристанях под видом больных и под конвоем препровождать их в распоряжение Начальника Штаба Царицынского фронта товарища Башко. Об исполнении донести».

Тогда же послана записка директору орудийного завода: «Предписывается Вам срочно послать, куда следует, совместно с заводским комитетом специально уполномоченных лиц с поручением привезти в срочном порядке все необходимые для ремонтных работ запасные части».

Далее, Приказом № 17 был уволен Начальник Южного фронта Г.К. Шевкоплясов. Причина — невыполнение приказа Военсовета выдвинуться на помощь Царицыну. За три дня до описываемых событий Сталин уже направлял циркулярную телеграмму «Всему Южному фронту»: «Царицын берут кадеты. Так как Шевкопляс не дал помощи и не исполнил приказа, кадеты же собрали все свои силы против Царицына, Царицын будет взят и Южный фронт погибнет без снарядов и патрон. Ответственность падает на Шевкопляса. Спасение может прийти только с Южного фронта, который должен дать немедля помощь людьми. Без этого Царицын погибнет».

Цитируя этот текст, в книге «Продовольственный плацдарм революции» исследователь Г.Г. Родин обвиняет Сталина в «нагнетании психоза», поскольку, де, «положение Царицына было не таким уж бедственным». Продолжим анализ фактов и документов, чтобы оценить, насколько это мнение обоснованно.
Было отдано распоряжение командиру 1-го кавполка Доно-Ставропольской бригады К.Ф. Булаткину немедленно идти из Сарепты в Песчанки для поддержки 1-го кавполка Донецко-Морозовской дивизии.
К 18 часам положение, кажется, удалось стабилизировать (из телеграммы Военсовета в Москву, Ленину): «Борьба за Царицын упорная с переменным успехом. Сейчас ведётся нашими некоторое наступление. Наши части заняли станцию Воропоново, захватив семь пулемётов. Между Царицыном и Астраханью на проводе саботаж от преждевременной радости. В городе порядок. Шлите все патроны, патроны, патроны. Царицын — ключ юго-востока, крупный источник хлеба — требует к себе серьёзного внимания и возможной помощи. Положение остаётся осадным».

Существует весьма любопытный документ — шифртелеграмма за подписью Сталина, Минина, Ворошилова, отправленная 15 августа сразу в несколько адресов: в Высший военный Совет, в Высшую военную инспекцию (Н.И. Подвойскому), в Саратов (В.П. Антонову), Елань (Ф.К. Миронову), а также в Камышин и Астрахань. Проблема в том, что отложившийся в РГАСПИ экземпляр так и не был расшифрован. На бланке имеется резолюция С.И. Аралова «Шифра этого нет. Запрошен» (см. Сталин. Труды. Т. 9. С. 380). Небольшой шифртекст, попавший в руки составителей, долго не поддавался дешифровке. Однако события приняли неожиданный оборот. Оказывается, что не смогли сотрудники Оперативного отдела народного комиссариата по военным и морским делам, удалось заведующему шифрами секретариата Л.Д. Троцкого. Экземпляр с расшифровкой был нами обнаружен в Российском государственном военном архиве. Дословно текст телеграммы (искажённый при перешифровке или при телеграфной передаче) гласит:

«Идет наступление противника на Воропоново точка Колроцо неприятеля с там живается точка Примите возмож тридцать мер батальон».

Ещё одно красноречивое свидетельство критической ситуации, сложившейся в эти часы под Царицыным.
Вечером 15-го августа части Красной армии подавили белогвардейское восстание в Астрахани. Большинство мятежников были арестованы, их руководитель Маркевич убит.
По всей видимости, именно в этот день, 15-го августа, царицынские чекисты напали на след белогвардейского подполья, готовившего вооружённый мятеж. Пока одна сербская часть ложилась костьми на подступах к городу, командир другого интернационального соединения, сербского батальона городской военной комендатуры, вербовал бывших офицеров и своих подчинённых для антисоветского выступления, назначенного в ночь с 17 на 18 августа.

16 августа 1918 года.

В час по полуночи Военным советом СКВО выпущен бюллетень: «Противник за линией Гумрак — Воропоново. Вечером 15-го был бой. Нами заняты господствующие высоты между Воропоновым и Басаргиным. Северное положение прочно. Между Воропоновым и Бекетовкой был нажим противника. Бекетовка обстреляна десятками снарядов. Загорелась лесная пристань Башенина. Пожар был большой, но своевременно был локализован и прекращён. На фронте спокойно. Вечером была воздушная разведка трёх наших аппаратов. 14 августа у противника было захвачено 7 пулемётов; 15-го — ещё 10 пулемётов».

По уточнённым данным в боях под Воропоново белые потеряли 20 пулемётов, до 100 человек убитыми и бронепоезд.
Грузчики профсоюза «Грузолес» обратились к Военсовету за разрешением сформировать отряд. Получив оружие, 2000 «грузолесцев» выступили на Северный участок обороны.
По результатам боёв 15-го и в ночь с 15 на 16 августа Военсовет направил телеграмму в Камышин: «Положение Царицына улучшилось, просим отправить пароходы». Хотя кризис далеко ещё не миновал, и в ближайшие дни царицынцам предстояли еще жаркие и кровопролитные бои.

Военсовет выпустил Приказ войскам округа об обороне Царицына с указанием, каким частям и где держать оборону, а также направлена телеграмма председателю Высшей военной инспекции Н.И. Подвойскому: «Благодаря, между прочим, аресту военных специалистов, произведённого нами, положение на фронте изменилось к лучшему. В приезде специалистов нет необходимости. Примите лично привет».

Как мы упоминали в одной из прошлых заметок, среди арестованных в Царицыне 10 августа по обвинению в саботаже и бездеятельности военспецов были бывшие полковники А.Л. Носович и А.Н. Ковалевский, занимавшие руководящие посты в СКВО. На следствии, проведённом именно в военной инспекции, Носович негодовал на совершённую в отношении его и его коллег несправедливость и как будто сумел убедить следователей в своей невиновности. Между тем, Носович входил в белогвардейское подполье и в октябре перебежал к белым. Вспоминая о своей «деятельности» в Царицыне, Носович позже писал: «Я должен был не опоздать внести разлад и путаницу ко времени наступления — раз, а второе — дотянуть плодотворную работу в случае опоздания наступления до последней возможности и в нужный момент перейти от скрытой работы в штабе к активной полевой, оказав непосредственное содействие наступающим при помощи контрреволюционного выступления». Естественно, подчинённым Подвойского Носович говорил иное: «Наше требование порядка, каждое требование отчета, сейчас же истолковывалось как контрреволюция. И когда говорят, что вопрос в недочетах, я говорю: я бы с удовольствием отдал Царицын, но с тем, чтобы всю армию взять, переформировать и через месяц Царицын захватить в полной силе. Потом надо идти на юг, но дайте сперва переформировать. А мне говорят — ты контрреволюционер».

Эта известная история не заслуживала бы нового пересказа, если бы не вновь открывшиеся сведения, опубликованные историком А.В. Ганиным в июле 2017 года (см. Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии В 1918 г.). Основанием для них послужили документы, обнаруженные во Франции и исследования состава белогвардейского подполья. Из них следует, что участники белого подполья действовали и в составе Высшей военной инспекции. А именно, заместитель председателя военной секции инспекции бывший полковник В.А. Миллер и бывший капитан Калисский, причём последний как раз и вёл дело Носовича. Именно в результате вмешательства сотрудников военной инспекции, квалифицировавших аресты Носовича и Ковалевского Сталиным как самоуправство, оба они были выпущены 13-го августа на поруки. О превышении Сталиным власти было тут же сообщено Троцкому и Подвойскому.

Анализ ряда документов сентября 1918 года указывает на конфликт между Сталиным и Подвойским, хотя до сих пор его природа была не вполне ясна. Возможно, новые сведения позволят приоткрыть ещё одну, до сих пор непрочитанную страницу истории.
Эта обширная заметка содержит сведения всего о трёх рабочих днях И.В. Сталина, с 14 по 16 августа 1918 года. Между тем, в её основе на 95% лежат материалы, опубликованные в томе 9 издания «Сталин. Труды». И мы убеждены, что в умелых руках профессиональных исследователей архивные документы способны стать не одной научной статьёй или монографией. А то, что нынешние российские историки не считают данный период достойным изучения, характеризует, на наш взгляд, не столько указанный период, сколько самих историков.

Что ж, всему своё время.

С.Рыченков

https://prometej.info/publikuem-tovarisha-stalina-zametka-21/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4927235.html

Метки: 1918, белые, гражданская война, документы, книги, красные, сталин, царицын, что почитать

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Советские газеты о капитуляции немцев под Сталинградом
..., погибшим при обороне Царицына. Всего три дня назад здесь был бой... он горячо благодарит победителей сталинградской битвы — бойцов и командиров Донского... осуществленная по гениальному стратегическому плану товарища Сталина. Наши бойцы остановили немцев, не...
Музей Сталинградской битвы поменял биографию Сталина
...сетях, сайт музея Сталинградской битвы заменил прохладный рассказ про ...особой, отличительной чертой Сталина. Удельный вес Сталина в ходе Великой ...допустим, в четыре часа дня к себе в кабинет в...на многих фронтах (оборона Царицына, Петрограда, на фронтах против...
От имени живых и погибших
...16 часов историческая Сталинградская битва закончилась. Это была ... галочки «на три дня» – навсегда! Царицын становится Сталинградом. Это ...30-й пишет: «Приказ Сталина был характерен стилем изложения:... ее командующего генерал-лейтенанта товарища Чуйкова В.И. и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)