3 дня товарища Сталина в битве за Царицын
13:12. 17 апреля 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
3 дня товарища Сталина в битве за Царицын
В чём ценность и польза таких изданий, как «Сталин. Труды», где под одной обложкой собраны, подготовлены к публикации, прокомментированы и расположены в хронологическом порядке все доступные на сегодняшний день авторские документы? Представим себе, что с опорой на сталинские тома профессиональный историк попытался бы реконструировать какой-нибудь, пусть небольшой исторический период, и посмотрим, что бы из этого вышло..
Ниже всюду вместе с указанием населённых пунктов в скобках укажем их удалённость от Царицына, о событиях вокруг которого и пойдёт речь в этой заметке.
14 августа 1918 года. Юг России. Г. Царицын-на-Волге.
Развернулось первое наступление белоказаков на город. Приказом № 13 Военсовета Северо-Кавказского военного округа (СКВО) Царицын объявлен на осадном положении. Конница генерала А.П. Фицхелаурова взяла Калач, Богучар, Павловск (все — Воронежская губ.) и, двигаясь на юг, захватила Иловлю (75 км. сев.-зап. от Царицына). В то же время генерал К.К. Мамантов наступал на город с запада, на Бекетовку, Червлёную балку, Сарепту (15–20 км зап., юго-зап. от города). Красные не поддались. Командующий 10 армией РККА, член Военсовета К.Е. Ворошилов сообщал в Царицын И.В. Сталину:
«Положение на фронте восстановлено. Нами заняты известные вам позиции [район Воропоново]. Кавалерия противника силою около 1000 человек стремится зайти с левого фланга балкой Червлёной. Приняты необходимые предупредительные меры…»
В этот день в экстренном выпуске царицынского «Солдата Революции» опубликовано обращение:
«Товарищи рабочие, крестьяне, казаки! Враг трудового народа наступает со всех сторон извне и изнутри; против него должны сплотиться с оружием в руках самые смелые и честные борцы, все, кто готов идти до конца вместе с трудовым народом, все, кто готов умереть с ним и за него. Не теряйте ни минуты — враг у порога вашей хаты. Все на ноги! К оружию!»
Военный корреспондент сообщал о том, что винтовочным огнём с красного бронепоезда у Паншино (50 км. сев. зап.) рассеян казачий разъезд.
На пути белоказаков встретили упорное сопротивление защитников и мощный заслон из советских бронепоездов бронеколонны Ф.Н. Алябьева, курсировавших по кольцевой железной дороге. На участке Лог — Иловля 14 августа с «кадетами» схлестнулись сербы интернационального полка Савы Лазича. По докладу последнего, «сербский полк почти весь лёг в бою, осталось 3-4 десятка бойцов». Среди отличившихся особо отмечен впоследствии легендарный Олеко Дундич.
Белоказаки прорвались на стыке Морозово-Донецкой и Коммунистической дивизий и захватили разъезды Воропоново — Гумрак, а на северо-западе от города — Городище (12 км).
О степени угрозы городу свидетельствует следующий факт. Из Астрахани от уполномоченного Н.А. Анисимова поступил запрос: состоит ли некий Шостак в Высшей военной инспекции. Сталин сообщил, что сведений о Шостаке нет, и добавил: «Положение Царицына стало безвыходным. Просим не отправлять пароходов [в] Царицын».
О военной инспекции речь ещё будет впереди…
Паники не было. Для обороны города мобилизовали всё, что можно. Военсовет выпустил СКВО Приказ № 16, предписывавший «мобилизовать весь работоспособный буржуазный элемент в возрасте от 28 до 34 лет, т.е. родившихся в 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 годах, и организовать команды для окопных и полевых работ».
Угроза со стороны Воропоново (10 км. зап.) заставила Военсовет подкрепить обороняющихся с воздуха. Сталин, С.К. Минин и Ворошилов подписали указание авиакому А.А. Шаврову «организовать завтра утром к часам шести… выступление отряда лётчиков на фронт по направлению Воропоново (от Воропоново) — запад, вооружив лётчиков бомбами и пулемётами».
По призыву Военсовета на фронт направились отряды рабочих-добровольцев, поднявшихся на защиту города. Красногвардейцы Ельшанки, Садовой, Отрадного, развернувшись в Ново-Никольский полк, заняли позицию между Песчанкой и Бекетовкой [11 км. ю.-з.]. Силами рабочих Бекетовки и крестьян с. Отрада [13 км. юг.] был создан сплошной заслон от Бекетовки до Воропоново.В ночь на 15 августа бывший подполковник Маркевич поднял белогвардейское восстание в Астрахани. Восставшие захватили все советские учреждения, телеграф, телефон.
15 августа 1918 года.
О том, что бои на подступах к городу не прекратились с наступлением темноты, свидетельствует телеграмма, направленная Военсоветом в Москву В.И. Ленину: «Ночью наступление противника приостановлено. Положение угрожающее. Астраханскому военкомиссариату необходимо экстренно 50 миллионов патронов. Посылать под охраной по железной дороге».
К полудню картина сложилась следующая (из телеграммы Военсовета в Москву, Ленину): «Наши войска укрепились на высотах вблизи города. Войска держатся хорошо. Правый фланг между Гумраком [12 км. сев.-зап.] и Котлубанью [40 км. сев.-зап.]. Левый опускается Воропоново [10 км. зап.] и Садовая [5 км. зап.]. При участии рабочих одного района атака противника на левом фланге отбита, противник отогнан к Воропонову».
Как видно из сводки, на западе белые фактически вышли на окраину Царицына.
В полдень Военсовет своим указанием перебросил из Сарепты к Воропоново пехотный полк (столь громкие наименования, как «фронт», «дивизия», «полк» в тех условиях, как правило, были сугубо номинальны. В данном случае, речь идёт в лучшем случае о нескольких сотнях человек).
В 12.15 ушла телеграмма в Камышин: «Положение Царицына безвыходное просим задержать грузы на Царицын, отошедшие пароходы вернуть обратно».
В эти часы выдан мандат В.М. Лукашову (Вадиму), содержание которого не оставляет сомнений в оценке положения на фронте: «Т. Вадим (Лукашов), заместитель заведующего Военно-Контрольным отделом Сев.-Кав. Военного округа, прикомандировывается к Военному Совету с неограниченным правом и командируется на Царицынский фронт со специальным поручением. Он, как представитель Военного Совета, уполномочивается на месте принять все меры, не исключая самых крайних, для поддержания в войсках порядка и революционной дисциплины».
Сталин и Минин направили предписание коменданту города: «С получением сего принять экстренные меры для задержания всех бегущих с фронта, укрывающихся на вокзале, на пристанях под видом больных и под конвоем препровождать их в распоряжение Начальника Штаба Царицынского фронта товарища Башко. Об исполнении донести».
Тогда же послана записка директору орудийного завода: «Предписывается Вам срочно послать, куда следует, совместно с заводским комитетом специально уполномоченных лиц с поручением привезти в срочном порядке все необходимые для ремонтных работ запасные части».
Далее, Приказом № 17 был уволен Начальник Южного фронта Г.К. Шевкоплясов. Причина — невыполнение приказа Военсовета выдвинуться на помощь Царицыну. За три дня до описываемых событий Сталин уже направлял циркулярную телеграмму «Всему Южному фронту»: «Царицын берут кадеты. Так как Шевкопляс не дал помощи и не исполнил приказа, кадеты же собрали все свои силы против Царицына, Царицын будет взят и Южный фронт погибнет без снарядов и патрон. Ответственность падает на Шевкопляса. Спасение может прийти только с Южного фронта, который должен дать немедля помощь людьми. Без этого Царицын погибнет».
Цитируя этот текст, в книге «Продовольственный плацдарм революции» исследователь Г.Г. Родин обвиняет Сталина в «нагнетании психоза», поскольку, де, «положение Царицына было не таким уж бедственным». Продолжим анализ фактов и документов, чтобы оценить, насколько это мнение обоснованно.
Было отдано распоряжение командиру 1-го кавполка Доно-Ставропольской бригады К.Ф. Булаткину немедленно идти из Сарепты в Песчанки для поддержки 1-го кавполка Донецко-Морозовской дивизии.
К 18 часам положение, кажется, удалось стабилизировать (из телеграммы Военсовета в Москву, Ленину): «Борьба за Царицын упорная с переменным успехом. Сейчас ведётся нашими некоторое наступление. Наши части заняли станцию Воропоново, захватив семь пулемётов. Между Царицыном и Астраханью на проводе саботаж от преждевременной радости. В городе порядок. Шлите все патроны, патроны, патроны. Царицын — ключ юго-востока, крупный источник хлеба — требует к себе серьёзного внимания и возможной помощи. Положение остаётся осадным».
Существует весьма любопытный документ — шифртелеграмма за подписью Сталина, Минина, Ворошилова, отправленная 15 августа сразу в несколько адресов: в Высший военный Совет, в Высшую военную инспекцию (Н.И. Подвойскому), в Саратов (В.П. Антонову), Елань (Ф.К. Миронову), а также в Камышин и Астрахань. Проблема в том, что отложившийся в РГАСПИ экземпляр так и не был расшифрован. На бланке имеется резолюция С.И. Аралова «Шифра этого нет. Запрошен» (см. Сталин. Труды. Т. 9. С. 380). Небольшой шифртекст, попавший в руки составителей, долго не поддавался дешифровке. Однако события приняли неожиданный оборот. Оказывается, что не смогли сотрудники Оперативного отдела народного комиссариата по военным и морским делам, удалось заведующему шифрами секретариата Л.Д. Троцкого. Экземпляр с расшифровкой был нами обнаружен в Российском государственном военном архиве. Дословно текст телеграммы (искажённый при перешифровке или при телеграфной передаче) гласит:
«Идет наступление противника на Воропоново точка Колроцо неприятеля с там живается точка Примите возмож тридцать мер батальон».
Ещё одно красноречивое свидетельство критической ситуации, сложившейся в эти часы под Царицыным.
Вечером 15-го августа части Красной армии подавили белогвардейское восстание в Астрахани. Большинство мятежников были арестованы, их руководитель Маркевич убит.
По всей видимости, именно в этот день, 15-го августа, царицынские чекисты напали на след белогвардейского подполья, готовившего вооружённый мятеж. Пока одна сербская часть ложилась костьми на подступах к городу, командир другого интернационального соединения, сербского батальона городской военной комендатуры, вербовал бывших офицеров и своих подчинённых для антисоветского выступления, назначенного в ночь с 17 на 18 августа.
16 августа 1918 года.
В час по полуночи Военным советом СКВО выпущен бюллетень: «Противник за линией Гумрак — Воропоново. Вечером 15-го был бой. Нами заняты господствующие высоты между Воропоновым и Басаргиным. Северное положение прочно. Между Воропоновым и Бекетовкой был нажим противника. Бекетовка обстреляна десятками снарядов. Загорелась лесная пристань Башенина. Пожар был большой, но своевременно был локализован и прекращён. На фронте спокойно. Вечером была воздушная разведка трёх наших аппаратов. 14 августа у противника было захвачено 7 пулемётов; 15-го — ещё 10 пулемётов».
По уточнённым данным в боях под Воропоново белые потеряли 20 пулемётов, до 100 человек убитыми и бронепоезд.
Грузчики профсоюза «Грузолес» обратились к Военсовету за разрешением сформировать отряд. Получив оружие, 2000 «грузолесцев» выступили на Северный участок обороны.
По результатам боёв 15-го и в ночь с 15 на 16 августа Военсовет направил телеграмму в Камышин: «Положение Царицына улучшилось, просим отправить пароходы». Хотя кризис далеко ещё не миновал, и в ближайшие дни царицынцам предстояли еще жаркие и кровопролитные бои.
Военсовет выпустил Приказ войскам округа об обороне Царицына с указанием, каким частям и где держать оборону, а также направлена телеграмма председателю Высшей военной инспекции Н.И. Подвойскому: «Благодаря, между прочим, аресту военных специалистов, произведённого нами, положение на фронте изменилось к лучшему. В приезде специалистов нет необходимости. Примите лично привет».
Как мы упоминали в одной из прошлых заметок, среди арестованных в Царицыне 10 августа по обвинению в саботаже и бездеятельности военспецов были бывшие полковники А.Л. Носович и А.Н. Ковалевский, занимавшие руководящие посты в СКВО. На следствии, проведённом именно в военной инспекции, Носович негодовал на совершённую в отношении его и его коллег несправедливость и как будто сумел убедить следователей в своей невиновности. Между тем, Носович входил в белогвардейское подполье и в октябре перебежал к белым. Вспоминая о своей «деятельности» в Царицыне, Носович позже писал: «Я должен был не опоздать внести разлад и путаницу ко времени наступления — раз, а второе — дотянуть плодотворную работу в случае опоздания наступления до последней возможности и в нужный момент перейти от скрытой работы в штабе к активной полевой, оказав непосредственное содействие наступающим при помощи контрреволюционного выступления». Естественно, подчинённым Подвойского Носович говорил иное: «Наше требование порядка, каждое требование отчета, сейчас же истолковывалось как контрреволюция. И когда говорят, что вопрос в недочетах, я говорю: я бы с удовольствием отдал Царицын, но с тем, чтобы всю армию взять, переформировать и через месяц Царицын захватить в полной силе. Потом надо идти на юг, но дайте сперва переформировать. А мне говорят — ты контрреволюционер».
Эта известная история не заслуживала бы нового пересказа, если бы не вновь открывшиеся сведения, опубликованные историком А.В. Ганиным в июле 2017 года (см. Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии В 1918 г.). Основанием для них послужили документы, обнаруженные во Франции и исследования состава белогвардейского подполья. Из них следует, что участники белого подполья действовали и в составе Высшей военной инспекции. А именно, заместитель председателя военной секции инспекции бывший полковник В.А. Миллер и бывший капитан Калисский, причём последний как раз и вёл дело Носовича. Именно в результате вмешательства сотрудников военной инспекции, квалифицировавших аресты Носовича и Ковалевского Сталиным как самоуправство, оба они были выпущены 13-го августа на поруки. О превышении Сталиным власти было тут же сообщено Троцкому и Подвойскому.
Анализ ряда документов сентября 1918 года указывает на конфликт между Сталиным и Подвойским, хотя до сих пор его природа была не вполне ясна. Возможно, новые сведения позволят приоткрыть ещё одну, до сих пор непрочитанную страницу истории.
Эта обширная заметка содержит сведения всего о трёх рабочих днях И.В. Сталина, с 14 по 16 августа 1918 года. Между тем, в её основе на 95% лежат материалы, опубликованные в томе 9 издания «Сталин. Труды». И мы убеждены, что в умелых руках профессиональных исследователей архивные документы способны стать не одной научной статьёй или монографией. А то, что нынешние российские историки не считают данный период достойным изучения, характеризует, на наш взгляд, не столько указанный период, сколько самих историков.
Что ж, всему своё время.
С.Рыченков
https://prometej.info/publikuem-tovarisha-stalina-zametka-21/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4927235.html