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Херсон сдают

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Вот и все. Озвучено решение об отводе группировки войск с плацдарма на Правобережье и оставление Херсона.

Шойгу: Оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности

Суровикин: С августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс человек убитыми и ранеными – наступающая сторона несет там большие потери, чем та, которая находится в обороне. Потери ВС РФ на Херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ Город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать. Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр".

Шойгу: Согласен. Приступайте к отводу войск

https://t.me/boris_rozhin/69794 – видео доклада Суровикина

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7962744.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Россия, Украина, Херсон
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