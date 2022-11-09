Херсон сдают
Вот и все. Озвучено решение об отводе группировки войск с плацдарма на Правобережье и оставление Херсона.
Шойгу: Оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности
Суровикин: С августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс человек убитыми и ранеными – наступающая сторона несет там большие потери, чем та, которая находится в обороне. Потери ВС РФ на Херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ Город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать. Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр".
Шойгу: Согласен. Приступайте к отводу войск
https://t.me/boris_rozhin/69794 – видео доклада Суровикина