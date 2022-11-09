Клим Жуков. Средневековье 2022 – фильм ниже среднего, или надругательство над Яном Жижкой
FoodBand доставит пиццу, роллы, поке, крылья по всей Москве круглосуточно. Скидка до 25% на все заказы по промокоду КЛИМ в приложении FoodBand https://bit.ly/35qAaAs или на сайте https://foodband.ru/?act=klim&utm_source=youtubeklim
Если в вашем городе нет FoodBand, а вы всегда мечтали открыть пиццерию – для вас есть франшиза FoodBand с готовой IT-системой и обучением поваров: https://fb-franchise.ru/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=klim
Клим Жуков. Средневековье 2022 – фильм ниже среднего, или надругательство над Яном Жижкой.
Аудиоверсия –
Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov
Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
Мы на рутуб – https://rutube.ru/channel/23535121/