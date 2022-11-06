RT: В сети не так давно разошлось видео, где вы агитируете зэков в колонии вступить в ЧВК Вагнер. Каков результат? Многие ли согласились уйти на фронт?

Е.В: Да, большое количество заключённых хочет уйти на фронт, чтобы защищать Россию.



RT: Эффективна ли в целом данная мера для пополнения рядов? Какие риски в будущем вы лично видите (или не видите, если их нет)?

Е.В: Для пополнения рядов защитников Отечества данная мера крайне эффективна – большинство заключённых воюют хорошо. Минусы, которые нас ждут впереди с данной категорией граждан следующие. Мы говорим о людях, отсидевших срок, а иногда и несколько сроков в тюрьме, которые будут обучены использовать оружие, это нам придётся учитывать в будущем. Вот, пожалуй, единственный серьёзный минус.

Теперь плюсы. Все они получают хорошую зарплату. После окончания своего контракта многие из них желают перезаключить его вновь.



Они все на 99% выносливые крепкие и неприхотливые, дисциплинированные и крайне редко дают заднюю, без избыточного веса, потребностей и иллюзий.



Большинство из них хотят реабилитироваться перед обществом, а у тех, кто отсидел 20-30 лет, есть выражение, которое стало притчей во языцех: «Та жизнь, которую я прожил, она мне не нужна. Я лучше умру с оружием в руках, чем буду хавать баланду».

А теперь джекпот вашего вопроса, то, что я и говорил ранее: «Если не они, то на войну пойдут ваши дети».