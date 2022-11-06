Пригожин: Рецепт успеха в Долгой войне – экономическое уничтожение паразитов и кадровые чистки
RT: В сети не так давно разошлось видео, где вы агитируете зэков в колонии вступить в ЧВК Вагнер. Каков результат? Многие ли согласились уйти на фронт?
Е.В: Да, большое количество заключённых хочет уйти на фронт, чтобы защищать Россию.
RT: Эффективна ли в целом данная мера для пополнения рядов? Какие риски в будущем вы лично видите (или не видите, если их нет)?
Е.В: Для пополнения рядов защитников Отечества данная мера крайне эффективна – большинство заключённых воюют хорошо. Минусы, которые нас ждут впереди с данной категорией граждан следующие. Мы говорим о людях, отсидевших срок, а иногда и несколько сроков в тюрьме, которые будут обучены использовать оружие, это нам придётся учитывать в будущем. Вот, пожалуй, единственный серьёзный минус.
Теперь плюсы. Все они получают хорошую зарплату. После окончания своего контракта многие из них желают перезаключить его вновь.
Они все на 99% выносливые крепкие и неприхотливые, дисциплинированные и крайне редко дают заднюю, без избыточного веса, потребностей и иллюзий.
Большинство из них хотят реабилитироваться перед обществом, а у тех, кто отсидел 20-30 лет, есть выражение, которое стало притчей во языцех: «Та жизнь, которую я прожил, она мне не нужна. Я лучше умру с оружием в руках, чем буду хавать баланду».
А теперь джекпот вашего вопроса, то, что я и говорил ранее: «Если не они, то на войну пойдут ваши дети».
RT: Вы заявляли также, что в стране много состоятельных людей, которые могли бы помочь фронту, но не делают этого. Изменилось ли что-то с тех пор? На ваш взгляд, в чём причина того, что богатейшие люди страны игнорируют военную ситуацию, а иногда и помогают противоположной стороне?
Е.В: Причина в безнаказанности. Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии.
Изменилось ли что-то в позиции богатых людей олигархов по отношению к помощи воюющей части населения? Насколько мне известно, изменилось. Им стало вообще всё по хер. Они видят свою безнаказанность и продолжают дальше плевать на тех, кто проливает кровь.
RT: Считаете ли вы, что стране нужна кадровая чистка в целом?
Е.В: От Russia Today этот вопрос звучит очень странно. Надеюсь, вы его согласовали с политическим руководством. Если это так, то вы сами на него ответили – нужна, но, подчеркну, исключительно в рамках закона.
RT: Есть ли у вас политические амбиции?
Е.В: Отвечу полностью. У меня, Евгения Викторовича Пригожина, нет никаких политических амбиций.
RT: Каким вам лично видится самый лучший для России исход нынешнего противостояния?
Е.В: Самый лучший исход нынешнего противостояния следующий. Россия штампует и штампуют боеприпасы и вооружение, начинает собственное производство микрочипов. Предприятия по изготовлению ядерного вооружения открываются в каждом регионе. Не менее 10 часов в день, начиная с детского сада, проходит начальная военная подготовка.
Зеленский приезжает на переговоры к Путину и просит прощения за геноцид российского населения на Донбассе и в качестве извинения предлагает совместный поход на Западную Европу.
А разочарованный Байден пытается нажать на ядерную кнопку, но в это время русские тролли вмешиваются, и происходит взрыв всех стратегических объектов США. После этого в попытке примирения Вашингтон переименовывается в Вагнерград. А разве у вас был другой вариант?
P.S. Забыл, а Чикаго переименовывается в Братский Кадыровград.
Юридическая служба компании «Конкорд» сообщает, Виктор Шендерович добровольно исполнил решение суда по делу №2-10655/2021 через депозит нотариуса и перечислил на счет Евгения Викторовича сумму в размере 1 500 000 рублей. Напомним, основанием для иска стало распространение Шендеровичем недостоверной порочащей информации об истце.
Указанная сумма будет направлена в «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» на оказание помощи участникам боевых действий.
Выражаем благодарность Виктору Шендеровичу за помощь нашим воинам и надеемся на продолжение поддержки мобилизованных уже во внесудебном порядке.
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Источник.
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и тут Остапа понесло…но как умело уводит стадо от главных исполнителей бед российских…
Пригожин правильно сказал насчет олигархов и прочих “бизнесменов”.
Тех, кто из них не поддерживает СВО, пора “ператрэсать”.
Ну что Вы, Руса ? Это только и надо поцам (одному из двух подвидов) вне РФ. Свара в Башнях и между – их розово-голубая мечта побыстрее покончить с Россией.
чутье тебя не подводит Руса??чуешь опять геволюцию..А вдруг этот повар ВВП -тот самый липовый Сусанин ,который уведет толпу в топи…лжи и надежд…
https://t.me/infantmilitario/86690…В Польше начались военные учения стран Вышеградской четвёрки Puma-22. Они продлятся до 9 ноября.
В них примут участие почти 2000 военнослужащих из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США, а также 300 единиц техники.
-а хохложидов готовят к партизанской борьбе саксы -партию уже прислали -они устроят палестину на долгие годы -пока не передушат и не вырвут печенку и др.нутро у детей украины в обмен на деньги..
а здешние типа жориков .будут бороться с русским ,уводя мнения от основного врага неньки..Как уныло и пошло у вас всё..
А подумать ? ” Вам не грозит обыденно. С чего Вы взяли, что “партизанская борьба” будет только на территории 404 ? Если её можно так назвать. Больше подходит – террористическая.
говорю же ,твой компьютер персональный сломался -нужно поинить и др.текст заправить -конечно никто так не решит,поэтому :
“Частная военная компания «Вагнер» формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях, подтвердил предприниматель Евгений Пригожин.
Ваши сыновья хотя бы там уже ? Вы же за “русский народ” топите ?
еще один рецепт от поваров и батек:
“Из украинской таможни сообщили, что Украина в январе – сентябре текущего года импортировала нефтепродуктов на $6,14 млрд, что на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщила Государственная таможенная служба страны.
По ее данным, за указанный период импортировано нефтепродуктов “на сумму 6,14 млрд долларов, что на 72,1% больше, чем в январе – сентябре 2021 года (3,57 млрд долларов)”. Расходы на топливо увеличились, а объемы поставок уменьшились на 12,6%, добавили в службе.
Но не это самое интересное.
Оцените, откуда поступает нефть.
За девять месяцев этого года Украина импортировала из:
- Белоруссии
топлива на $793,511 млн (12,93%),
- Индии – на $688,353 млн (11,21%),
- РФ – на $590,393 млн (9,62%).
Экспорт нефтепродуктов составил 55,359 тыс. тонн на общую сумму $64,544 млн.
Как говорится, ничего личного…
По данным службы, в 2021 году Украина импортировала 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что на 9,6% больше, чем в 2020 году (8,23 млн тонн)..
п.с. больше чем из РБ поступления циничны из Индии -так уголек донбасский Ахметка делал из Занзибара …
Гешефт всегда, гешефт везде, гешефт на всём во все времена. Не так ли, кошерная ник марина ? А вчера подключили ЗАЭС к энергосистеме 404. Кому – война (не Вам) , а кому – мать родна.
Судя по информации, это не Россия подает энергию в сети Украины, а наоборот, из украинской сети идет подача э/э на ЗАЭС. Если реакторы не работают, для поддержания функционирования самой станции э/э должна поступать извне. Либо от аварийных дизель-генераторов.
Вопрос надо ставить наоборот — зачем это Украине? Особенно в условиях, когда их энерго-инфраструктура находится в аварийном состоянии после ракетных и бла ударов. И Украина сейчас импортирует э/э из Европы.
Например, можно посмотреть на молдавскую энергетику в режиме реального времени
https://moldelectrica.md/ru/activity/system_state (https://moldelectrica.md/ru/activity/system_state)
Тут видно, что Молдова берет э/э из Румынии и передает Украине. Молдавская ГРЭС (в Приднестровье прямо на границе с Украиной) не работает в полную мощность, станция выдает сейчас (06.11.2022 11 утра) всего 90 МВт, при полной мощности 2520 МВт. Это связано с ограничением поставок газа в Приднестровье. По схеме видно, что север Молдовы и север Приднестровья получают э/э с Украины, а МГРЭС в обычном режиме давала э/э в сети Украины. Сейчас недостача выработки э/э на МГРЭС компенсируется э/э из Румынии. Но в зимний период Румыния сама обычно импортирует э/э…
Если положить всю энергетику Украины, то и соседние страны зимой будут испытывать серьезные проблемы. Россия продемонстрировала, что легко может выключить инфраструктуру Украины. Наверняка по этому поводу идут какие-то переговоры и выдвинуты какие-то условия.
Обстрелы ЗАЭС, обстрелы территорий России, включая Крым и тд и тп — всё может быть предметом торга.
И лучше ,если э/с Территории (как вы жорики её назовете???)будет зависеть от э/с РФ ,она ведь показала ,что за день может вас в тьму таракань вогнать..А торг состоялся подождем до 08,11 или уже до 20,11 все будет озвучено…Обменяли вас жорики ,будь первым по замене текста Сапа…у прости…ок и предателей всегда конец один -их выбрасывают на помойку..Ура!
Вы чего только уже не ждёте : и зимы, и локдауна, и преговоров, и смены командующих , и сноса Бидона с Альцгеймером, и падения Гейропки с баксом и эвриком.. Теперь торг (Ваше племя же кошерных) с датами.. И объяснялки на всё тулите лохам. Ваше поле инфолжи обширно. Но не над всеми. Не забывайте это. Учитывая Ваш склероз. А про предательство – не забывайте смотреть в зеркало.
и жду окончания сегодняшнего затяжного дождя -не выйти из за него ни куда ..А что и кто такое А.Ходаковский ,чью арию исполняет ??
“Ходаковский. От “дружественного огня” погибло до 60 процентов русских воинов
10.3K 12:24 – 6/Ноя/22 Remixov
После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру – шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров – особенно артиллеристов.
Выполняем задачу, как вдруг из тыла на головы начали сыпаться мины. Кто? Откуда? Поднимаем коптер, находим миномётную батарею, мчимся туда…
- Кто такие, парни!?
- Минбат такого-то полка из России.
- Почему по нам лупите?
- Мы не по вам – по точке на карте. Нам задачу нарисовали – мы её выполняем.
- Так вас же никто не корректирует, стреляете по карте по старинке…
- Ну, вот так…
Мы потом от них не отходили – сами корректировали, загрузили им в смартфоны программы, научили пользоваться… И такого столько было… Движемся по промзоне, занимаем здания, ночью держим – утром ротируем другими группами, чтобы парни могли отдохнуть. Начинаем ротировать – а на маршруте мины… Откуда? Какой-то армейский генерал дал команду своим инженерам обминировать фронт, который за сутки ушёл вперёд, но генерал не удосужился даже поинтересоваться. В результате несколько человек погибло, включая танковый экипаж с командиром танковой роты, который шёл пешком на получение задачи.
…
Любые ЧВК запрещены на территории РФ законодательно.Но в Питере открылся “ЧВК Вагнер Центр”.Официально эта структура называется-группа Вагнер.Евге́ний Ви́кторович Приго́жин — российский предприниматель, олигарх, доверенное лицо президента России В. В. Путина.Пригожин также руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд». Пресс-служба этой компании и интервьюировала своего непосредственного руководителя.Собственно мы все это интервью сейчас и прочли.Очень много непонятного,но все правильно.Это ощущение будет укрепляться и далее.
ты немного запоздал -26,10,второе чтенеие было -уже приняли -то то они с кадыровым -=то же самое добровольное и личный бизнес -и ревут -бизнес он ведь как -где деньги брать и кому он подотчетны:
“«Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ» – данная норма принятого Госдумой 26 октября во втором чтении законопроекта прямо соотносится с задачами, которые обычно и поручаются ЧВК властями тех стран, что давно развивают этот формат вооруженной борьбы за свои интересы.
Но в России решено пойти по другому пути, как гласит законопроект, который станет законом, судя по всему, уже на будущей неделе: решение о формировании добровольческих подразделений будет принимать президент, поручая это дело Минобороны. .
То есть деятельность ЧВК разрешена на территории РФ? Или все-таки оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество) в России запрещено законом; за участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает до семи лет лишения свободы (статья 359), за вербовку, обучение и финансирование наёмника — до 15 лет?
Кадровые чистки в госкорпорациях и структуре власти в России неизбежны.
Господин Пригожин абсолютно прав.
И он фактически реализует то, что не возможно реализовать в пределах госструктуры.
Например информационно-аналитический центр на набережной в Питере.
Пригожинские тролли в 2019 году помогли справиться с Навальным, ныне же специалисты информационного противодействия готовы официально встать на защиту родины, но уже в структуре ЧВК Вагнер Центра.
Очевидно то, что на г-на Пригожина начнутся всяческие нападки, в том числе попытки выдавить из политики теми, кто до сих пор “одной ногой тут, другой там”.
…
ЧВК Вагнер Центр имеет все шансы стать мощнейшей информационно-аналитической структурой вне госструктуры и Минобороны, создавая еще один “слой” уровня защиты и противодействия в новом информационно-психологическом оперативном простре боевых действий.
…
Герани будут цвести пока не вымрет все ИПСО в Украине. Или бойцы ИПСО научаться крутить педальный генератор энергии, пытаясь что то доказать своему начальству и гражданам Украины, перед которыми не раз уже были дискредитированы и пойманы на лжи и манипуляциях.
По правилам русского языка слово “Родина” пишется с большой буквы “Р”.Я не понимаю как можно совершить ошибку в этом слове.
Так же, как и отсутствие пробела после точки в Вашем ответе мне, уважаемый Ъ.