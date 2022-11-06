Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Кто здесь сверхдержава? Россия установила фантастический рекорд

10 0

До недавнего времени в мире существовало целых две сверхдержавы – США и СССР. После краха последней, американцы какое-то время удерживали свой статус, но сегодня он подвергнут большому сомнению и титул безоговорочной сверхдержавы остаётся вакантным. Только что стало известно, что Россия установила один важный рекорд, приблизивший её к этому званию. Подробности в этом выпуске сразу после краткого обзора позитивных новостей.

***

Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8JGUBS78rLI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
Александр Русин. Кто создал Матрицу – не фильм ужасов, а власть над миром наяву?
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 сентября 2016
Блестящая аналитика А. Зиновьева о действиях Запада по убийству России
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru