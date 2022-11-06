Кто здесь сверхдержава? Россия установила фантастический рекорд
До недавнего времени в мире существовало целых две сверхдержавы – США и СССР. После краха последней, американцы какое-то время удерживали свой статус, но сегодня он подвергнут большому сомнению и титул безоговорочной сверхдержавы остаётся вакантным. Только что стало известно, что Россия установила один важный рекорд, приблизивший её к этому званию. Подробности в этом выпуске сразу после краткого обзора позитивных новостей.
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