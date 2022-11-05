В Мелитополе восстановили памятник Ленину
В Мелитополе восстановили памятник Ленину, который нацисты снесли в 2015-м году.
Люди занимавшиеся восстановлением памятника говорят, что них это символ сопротивления украинскому национализму.
С возвращением, Ильич!
Марина, с учётом Вашего склероза напомню, что шаблон – это шаблон. У вас , у кошерных. Ничего нового Вашему Кириенко ( Израителю) на скоротечном периоде сжатого времени не придумать.. Кроме прошлой пыли и бреда в виде “православной расы” в Вашей голове.