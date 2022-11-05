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В Мелитополе восстановили памятник Ленину

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В Мелитополе восстановили памятник Ленину, который нацисты снесли в 2015-м году.
Люди занимавшиеся восстановлением памятника говорят, что них это символ сопротивления украинскому национализму.









С возвращением, Ильич!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7954745.html
Метки: Ленин, мелитополь, Нацизм, памятники, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24318 22644
    жора шапов два часа назад

      Марина, с учётом Вашего склероза напомню, что шаблон – это шаблон. У вас , у кошерных. Ничего нового Вашему Кириенко ( Израителю) на скоротечном периоде сжатого времени не придумать.. Кроме прошлой пыли и бреда в виде “православной расы” в Вашей голове.

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