Космополитика как предчувствие
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Космос должен стать существенным элементом национального самосознания. Государство, которое доминирует в космосе определенно избранно, именно космический гегемон, выигравший космополитическую гонку, возглавит космическую экспансию. Не пора ли и нам отбросить устаревшие законы и провозгласить собственные суверенные интересы в космическом пространстве. Рассказывает Дмитрий Зеленцов.
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