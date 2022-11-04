Российские ядерные технологии для Ирана
Российские ядерные технологии для Ирана
CNN набрасывает, что Иран хочет получить от России технологии ядерного оружия. Тут собственно мы видим нехитрый информационный наброс, призванный активизировать поставки оружия из Израиля на Украину.
Ситуация для России как раз обратная, именно потенциальная угроза поставить Ирану современные ЗРК и ракетные технологии, способные пробивать израильскую ПВО, удерживает Израиль от излишней активности на украинском направлении (но не исключает ее вовсе). Угроза сильнее исполнения. Точно также как израильские угрозы направить современные вооружения на Украину ограничивает некоторые параметры военного партнерства РФ и Ирана. Своеобразная ситуация взаимоблокированной позиции, где сторонам невыгодно разрушать статус-кво, на что намекали и уходящий Беннетт и приходящий Нетаньяху.
Совсем недавно Израиль официально Украине отказал в поставках оружия, даже несмотря на то, что Иран поставляет дроны в Россию (хотя официально не признает это). Для Израиля это в какой-то мере даже выгодно – больше дронов и ракет уедет в Россию (и затем на головы украинских нацистов), меньше дронов и ракет получат силы Оси Сопротивления на Ближнем Востоке. Ирану ведь не составляет большого труда передать несколько сотен тех же "Гераней" ливанской "Хезбалле", где они будут лежать в подземных убежищах дожидаясь своего часа. Или что еще более неприятно, "Герани" могут всплыть у ХАМАС в Секторе Газа, тем более, что в отличие от первых лет сирийской войны, нынче отношения ХАМАС и Ирана существенно потеплели и иранские ракеты уже использовались для ударов по Израилю в ходе войны 2021-го года.
Но вот угроза ядерного оружия у Ирана для Израиля позиционируется как экзистенциальная, поэтому на этом вопросе американцы и пытаются сыграть, запугивая Израиль угрозой передачи Россией ядерных технологий Ирану в обход режима нераспространения,.
Разумеется, Россия этого делать не будет, потому что текущий контекст отношений с Израилем ее более-менее устраивает, что подчеркивается на официальном уровне, так и в ходе кулуарных контактов.
Что же касается ядерного оружия Ирана, то Россия тут уже не обязательна – сами же США и Израиль периодически заявляют, что Иран при отсутствии противодействия может собрать ядерную бомбу в течение нескольких недель или пары месяцев.
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