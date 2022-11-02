Она была уникально одаренной личностью: виртуозная пианистка, живописец, педагог, предприниматель, но главным своим призванием в жизни считала самоотверженное служение людям.



Родилась Марфа Сабинина 30 мая 1831 года году в Дании в многодетной семье (пятый ребенок из двенадцати) протоиерея Степана Сабина. Интересно, что прямой предок Марфы – тот самый легендарный Иван Сусанин. Отдельного рассказа заслуживают родители девушки, оказавшие на формирование ее личности огромное влияние.

Отец Степан родился в очень бедной семье. Но благодаря уникальным способностям к языкам был направлен в духовную академию. По ее блестящему завершению получил назначение при русском посольстве в Дании. Филолог, педагог, богослов и археолог, знавший шесть иностранных языков, писал научные труды по этим отраслям. Был хорошо знаком со многими выдающимися личностями: Николаем Гоголем, Михаилом Глинкой. Царь Николай I подарил ему личный наперсный крест… Эти и другие выдающиеся люди с удовольствием бывали в гостях у такой образованной и разносторонней семьи. Его супруга Александра Тимофеевна, уже имея 8 детей, стала профессионально заниматься живописью. Выучила несколько иностранных языков, чтобы помогать мужу в его научных трудах.

Матушка увлекалась игрой на фортепиано. Часто музицировала. Эти музыкальные вечера особенно любила юная Марфа и, желая подражать матери, брала уроки музыки.



Марфа Сабинина с детства обладала исключительным музыкальным слухом, с юных лет виртуозно исполняла самые сложные партии. Музыку обожала, могла играть по шесть часов, забывая о сне и еде.



Когда ей исполнилось 7 лет, отца перевели в Германию и назначали настоятелем храма в честь Марии Магдалины. Этот переезд ещё более духовно и интеллектуально обогатил семейство Сабининыx, приобщившееся к богатой культуре новой страны.



Повзрослев, Марфа, обладая сильным голосом, стала профессионально выступать как певица в хоре Берлиоза. И параллельно брала уроки фортепьяно у Ференца Листа. Гений был настолько восхищен талантом ученицы, что не брал денег за обучение. Вскоре она стала давать в Европе концерты как пианистка и композитор. Они проходили с огромным успехом. Ференц посоветовал ученице представить свой талант и в России. Это был судьбоносный шаг – музыка помогла Марфе, наконец, увидеть свою историческую Родину. Слух о талантливой пианистке дошел и до королевского двора. Государыня Мария Александровна пригласила девушку к себе, расспросила о ее жизни, о музыке и предложила стать учительницей ее детей. Хоть и почётно было это предложение, но оно подразумевало тяжёлый выбор: от многообещающей карьеры пианистки придется отказаться. Как и от личного счастья – это запрещено этикетом царского двора. К тому же придется жить вдали от любимой семьи, родителей с братьями и сестрами, невозможность видеться с ними. Но Марфа всё-таки после долгих раздумий приняла это предложение как Промысл Божий и возможность служить на Родине. При дворе она подружилась с фрейлиной баронессой Марией Фредерикс.



В те годы шла череда войн. И для знати было делом чести участвовать в благотворительных делах помощи фронту, раненым, семьям погибших воинов. Марфа узнала о существовании иностранной организации Красный Крест и ее спасительной деятельности на фронтах. Ей захотелось, чтобы подобная была и в России.

Сабинина сказала об этом императрице. Августейшая особа благосклонно выслушала ее и одобрила идею. После чего Марфа изучила иностранный устав и занялась организацией строительства госпиталя, освоила азы сестринского дела.



Вскоре вместе с Марией Фредерикс она отправилась на фронт, где девушки провели полтора года как медсестры и организаторы нового для России дела. Используя иностранный опыт Красного Креста, Сабинина ввела санитарные новшества по уходу за ранеными. Затем, не раз рискуя жизнью, с гуманитарной миссией она посещала Румынию и Сербию. Создала первую в России общину сестер милосердия от «Общества попечения о раненых и больных воинах», с 1879 года – Русский Красный Крест. А внедрённые ею тогдашние новшества сестринского дела и поныне актуальны в медицине.



За организаторские и сестринские труды Марфа Сабинина была удостоена наград от рук правителей тех стран, где она вела свою подвижническую деятельность.



По завершении войны и восьмилетнего пребывания при дворе, Марфа стала свободна от обязательств. И по приглашению преданной ей Марии Фредерикс она отправилась в Крым, в личное поместье подруги. К ней присоединились овдовевшая мать и четыре сестры.



В Джемиете девушка очень хотела построить храм. В татарском Крыму их было мало на то время. Но где взять такие большие деньги? Подсказал сам крымский климат и природа. Виноградарство! Изучив тонкости дела, Марфа развела виноградники. И стала, наряду с плодами, с успехом продавать отличное вино собственного изготовления, получать высшие награды на винодельческих конкурсах. На вырученные деньги был построен храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Иконостас из дерева, фрески и текстиль для него Марфа изготовила собственноручно. При церкви она организовала православное сестричество. А с доходов от бизнеса построила больницу для бедняков. Жить бы да радоваться, но вскоре случилось огромное горе. В огне сгорели мать и сестры. Это был умышленный поджог. Сама Марфа спаслась чудом – задержалась в тот день в гостях.



Она не могла больше жить там, где все напоминало о трагедии, и уехала с Марией Фредерикс в другую часть Крыма, в город Кастропль. Жила тихо и уединенно. Построила ещё один храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Перенесенные несчастья дали все же знать – женщину разбил инсульт. Отнялась правая часть тела. Но Марфе удалось восстановиться. Она по-прежнему играла на фортепиано, выращивала цветы, сочиняла сюиты. Умерла в декабре 1892 года на 62-м году жизни. Ялтинская могила Сабининой, увы, не сохранилась, но до сих пор живы дела ее добрых рук: стихи, музыкальные произведения, процветающее винодельческое хозяйство, два храма. Но главное – это тысячи спасённых жизней всех, кому и поныне помогает основанный ею в России Красный Крест.





