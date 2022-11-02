Дозамещались: Запасов Газа в Британии ОСТАЛОСЬ НА 9 ДНЕЙ | Геоэнергетика Инфо
Дозамещались: Запасов Газа в Британии ОСТАЛОСЬ НА 9 ДНЕЙ. Геоэнергетика Инфо
В Великобритании один из самых низких уровней запасов газа в Европе, заявил владелец British Gas Крис О’Шеа. Германии запасов хватит на 89 дней, во Франции – на 103 дня, в Нидерландах – на 123 дня, а в Британии – лишь на 9, что является одним из самых низких показателей в Европе.
Энергетическая компания British Gas вновь открывает свое подземное хранилище газа Rough, которое повысит мощности по хранению газа в Британии на 50% и станет ключевым для страны зимой.
Британия перестала покупать российский газ в конце марта. С тех пор голубое топливо поступает в страну из Норвегии и США, что привело к росту стоимости электроэнергии и отопления.
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