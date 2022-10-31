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Яяна. Путешествие по Камчатке. Документальный фильм (1971)

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Яяна. Документальный фильм
Путешествие по Камчатке, вспоминание о безвременно ушедшем корякском журналисте Николае Игиклаволе. О трудовых буднях его земляков, о быте и обычаях коряков.

#ДокументальныйФильм
Дальтелефильм 1971
Автор сценария – В. Горбиков
Режиссер – В. Горбиков
Оператор – Василий Плоцкий

#камчатка #яана #НиколайИгиклавол

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8kfLOolXSMk
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