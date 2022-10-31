Удары по энергетике Украины 31.10.2022
Удары по энергетической инфраструктуре Украины вышли на новый уровень, потери составляют до трети всей генерации электроэнергии — фейковые блэкауты Зеленского могут смениться реальными
Как мы уже писали ранее (https://t.me/readovkaru/1628), основную долю генерации на Украине обеспечивают АЭС и угольные ТЭС. Эти станции обеспечивают базу потребления приблизительно в 9 ГВт (~6 + ~3 ГВт соответственно). При этом потребление Украины сейчас колеблется в пределах 10.5-12 ГВт. Остаток мощности компенсируют газовые ТЭС и ГЭС. При этом ГЭС используются прежде всего для покрытия пиковых нагрузок и компенсации потерь генерации после ракетных ударов. Так, если до 10-го октября, когда произошёл первый удар по энергосистеме, генерация ГЭС редко превышала 0,8 ГВт, то уже 11-го числа генерация через ГЭС выросла в 2 раза до 1,32 ГВт.
На данный момент сообщается о повреждении Днестровской (0,7 ГВт), Кременчугской (0,7 ГВт) и Днепровской (1.5 ГВт) ГЭС. Да, они не работали на полную мощность, так что говорить о потери 3 ГВт генерации пока говорить рано. Но даже 1 ГВт для нынешней Украины — это огромные мощности. Не стоит забывать и о том, что повреждение ОРУ ГЭС влияет на общую связность энергосистемы.
Сегодняшний удар, затронувший и распределительные устройства Днепровской ГЭС, лишает украинских энергетиков возможностей для манёвра. Они не смогут компенсировать потери генерации за счет своей крупнейшей ГЭС. Единственным разумным решением будет максимальное задействование угольных и газовых ТЭС, но этому может помешать как вечный дефицит топлива, так и продолжение ударов ВС РФ. Более того, конкретно Днепровская ГЭС помогала купировать дефицит энергии в Киевской области и передавать избыток мощности на восток страны.
Удар по Днепровской ГЭС по своему реальному эффекту сопоставим с атаками по высоковольтным подстанциям 750 кВт и 330 кВт
https://t.me/readovkanews/45841 – цинк
Видео ударов можно найти на канале в телеге https://t.me/boris_rozhin
На фоне десятков ракетных прилетов по всей Украине, выхода из строя целого ряда критических объектов инфраструктуры, ВСУ заявили, что сбили 44 из 50 выпущенных ракет. Такое комментировать – только портить.
из украины жиды ащкенази тащили -металл, зерно ,э/э ,дизтопливо–этот бизнес немного приглох ,но только чуть -чуть,-росские жиды хотят, чтобы они попали в сделки,а их ограничивают .Вот торгуются ,иммитируя войну .Этой энергии в Украине полно,ничего наши не раздолбали всерьез -так поломки временные -им ведь потом жить и кто их будет содержать..кому они нужны эти вырожденцы..