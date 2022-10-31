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Учёные научились делать вирусы с любыми заданными свойствами

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Почему вирусология — инструмент немыслимой силы, а всякая пандемия – признак жесточайшего кризиса? Усилиями каких стран по миру распространилась эпидемия коронавируса? Кто из стран лучше, а кто – хуже всех справился с коронавирусом? Прошла ли российская вакцина «Спутник V» все необходимые испытания? Есть ли связь между прививкой и последующими сердечно-сосудистыми осложнениями? Кто должен ответить за осложнения после прививки? И почему понятие биотерроризм вернулось в нашу реальность? Выступление кандидата биологических наук, вирусолога Фёдора Лисицына на конференции «Сверхновая Россия. Какая ты будешь?»

Полная версия ролика на сайте канала “День”: https://dentv.ru/
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Книга Фёдора Лисицына “Эпидемии которые изменили мир” https://den-magazin.ru/utm/1400

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_mtUE4sRr6o
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