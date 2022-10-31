Учёные научились делать вирусы с любыми заданными свойствами
Почему вирусология — инструмент немыслимой силы, а всякая пандемия – признак жесточайшего кризиса? Усилиями каких стран по миру распространилась эпидемия коронавируса? Кто из стран лучше, а кто – хуже всех справился с коронавирусом? Прошла ли российская вакцина «Спутник V» все необходимые испытания? Есть ли связь между прививкой и последующими сердечно-сосудистыми осложнениями? Кто должен ответить за осложнения после прививки? И почему понятие биотерроризм вернулось в нашу реальность? Выступление кандидата биологических наук, вирусолога Фёдора Лисицына на конференции «Сверхновая Россия. Какая ты будешь?»
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